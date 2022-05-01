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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хеккен
3:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
28' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1:0
33' Гол
Еремеефф Александер
2:0
35' Гол
Берггрен Густав
46' Желтая карточка
Йоханссон Александр
3:0
58' Гол
Удденес Оскар
65' Желтая карточка
Альфонси Оливер
76' Желтая карточка
Карлссон Виктор
3:0
79' Не забитый пенальти
Линднер Йоаким
3:1
90' Пенальти
Jaheem Burke
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
19
Удденес
Оскар
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
29
Андерссон
Фредрик
23
Лильенбэк
Антон
18
Линднер
Йоаким
2
Биркфельдт
Йон
5
Сверриссон
Оскар
16
Йоханссон
Александр
8
Ле
Ру
Люк
11
Eliton
Junior
7
Транберг
Робин
12
Карлссон
Аджей
Симон
10
Мэтьюз
Ташрик
Хеккен
4-3-3
Варберг БоИС
5-3-1-1

История личных встреч

Хеккен
Варберг БоИС

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:1
А
3:1
ТМК
4:1
А
2:1
А
1:3
ТМК
4:2
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2
Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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