Стадион: Бравида Арена
3:1
Конец матча
28' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
1:0
33' ГолЕремеефф Александер
2:0
35' ГолБерггрен Густав
46' Желтая карточкаЙоханссон Александр
3:0
58' ГолУдденес Оскар
65' Желтая карточкаАльфонси Оливер
76' Желтая карточкаКарлссон Виктор
3:0
79' Не забитый пенальтиЛинднер Йоаким
3:1
90' ПенальтиJaheem Burke
Ход матча
33'
35'
58'
65'
76'
79'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Хеккен
Варберг БоИС
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2
Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1