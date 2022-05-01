8' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Игрок команды Митьюлланд нанес удар, но мяч был заблокирован

7' Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Отличные скиллы показывает Исаксен Густав , обводя своих соперников

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Должен был быть гол! Дрейер Андерс имел отличный шанс, но Камиль Грабара не дал голу состоятся!

3' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля