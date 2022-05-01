  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 15'
Копенгаген
0' 15'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Копенгаген
2.61
3.74
2.98
Все Коэффициенты
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
15
Классон
Виктор
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
9
Йоргенсен
Николай
Митьюлланд
3-4-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Копенгаген

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
12%
8%
20 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед

51 матч

43.1%
11.8%
45.1%
22 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.4%
37.3%
31.3%
16 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.2%
21.6%
39.2%
20 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

СДЧГ
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3
Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 8'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
    • 8'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Игрок команды Митьюлланд нанес удар, но мяч был заблокирован
    • 7'
      Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 7'
      Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 7'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 7'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!
    • 6'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 6'
      Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
    • 6'
      Отличные скиллы показывает Исаксен Густав, обводя своих соперников
    • 5'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 67%, Копенгаген: 33%.
    • 5'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Уильям Бовинг из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Тюкосен Мадс.
    • 4'
      Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      4'
      Дрейер Андерс из команды Митьюлланд подал угловой справа.
    • 4'
      Грабара Камил из команды Копенгаген сделал отличный сейв!
    • 4'
      Должен был быть гол! Дрейер Андерс имел отличный шанс, но Камиль Грабара не дал голу состоятся!
    • 3'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
    • 3'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Хег Даниэль из команды Митьюлланд четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 1'
      Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 1'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Копенгаген
    2.61
    3.74
    2.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Митьюлланд
    Копенгаген
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     