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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ахмат
0:0
Первый тайм: 14'
ЦСКА Москва
0' 14'
Прогнозы 133
Ахмат 6.8% (9)
X 23.3% (31)
ЦСКА Москва 69.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
ЦСКА Москва
3.20
3.54
2.42
Все Коэффициенты
Новости
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
25
Трошечкин
Александр
94
Тимофеев
Артём
47
Уткин
Даниил
17
Садулаев
Лечи
18
Себаи
Сенин
35
Акинфеев
Игорь
6
Мухин
Максим
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
42
Щенников
Георгий
27
Гбамен
Жан-Филипп
98
Обляков
Иван
97
Языджи
Юсуф
8
Карраскаль
Хорхе
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Ахмат
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
ЦСКА Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

10.7%
10.7%
78.6%
3 победы 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.31
Конате Мохамед II 6 (1) 0.23
Трошечкин Александр 3 0.12
Себаи Сенин 3 0.12
Коновалов Игорь 3 (2) 0.12
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.31
Эджуке Чидера 5 0.19
Заболотный Антон 5 (1) 0.19
Чалов Фёдор 3 0.12
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.12
Фернандес Марио 2 0.08
Дивеев Игорь 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 6 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Гбамен Жан-Филипп 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Щенников Георгий 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
5%
3
17%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
35%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
1
8%
7
33%
76-90

Пропущено

19
7
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Забито

32
39
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
2
6%
7
18%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
11
34%
6
15%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
6
19%
11
28%
76-90

Пропущено

36
24
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 14
4
11%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
19%
3
13%
31-45
11
31%
5
21%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
8
22%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 27 14 6 7 38 - 25 48
5. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
6. Локомотив Москва Заявка 26 11 8 7 38 - 35 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
9. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
10. Ахмат 0:0 Заявка 27 10 3 14 31 - 37 33
11. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
12. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
13. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Ахмат 0:0 Заявка 14 7 1 6 20 - 17 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
9. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Локомотив Москва Заявка 13 3 7 3 17 - 21 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат 0:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Первый тайм
  • Судья
    15'
    Себаи у радиуса штрафной площади в борьбе с Бийолом оказался на газоне, Виталий Мешков и на этот раз не дал свистка. 
  • 14'
    Садулаев с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел к угловому флажку. 
  • Судья
    13'
    Тимофеев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в окружении двух защитников ЦСКА вновь оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 12'
    Мухин из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Карраскаль сбросил мяч на Языджи, Юсуф не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 11'
    Мухин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Богосаваца и улетел в аут. 
  • 10'
    Быстров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 9'
    В итоге было принято решение, что Тимофеев слишком легко упал на газон, никакого пенальти не будет. 
  • 8'
    На повторе видно, что Бийол попал по ноге Тимофееву в борьбе за мяч, но Артём при этом очень хотел упасть. 
  • 7'
    Виталий Мешков теперь слушает, какое решение примет Анатолий Жабченко, пауза в игре затягивается. 
  • Судья
    6'
    Себаи с левого фланга выполнил передачу на ход Тимофееву, Артём в борьбе с Бийолом на входе в штрафную площадь оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше. 
  • 5'
    Садулаев прорвался по левому флангу у углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Себаи не смог оторваться от Щенникова и пробить по воротам. 
  • Угловой
    4'
    Садулаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Швец в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 3'
    Садулаев получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Лечи выполнил прострел в центр штрафной, мяч от защитника ЦСКА ушёл на угловой. 
  • 2'
    Бийол из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", защитники грозненского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка. Обе команды должны побеждать, если они хотят подняться в турнирной таблице, а поэтому мы вправе рассчитывать на яркий футбол, который будет сопровождаться забитыми мячами. 
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    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    7.2% (10)
    Ничья
    23% (32)
    ЦСКА Москва
    69.8% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    33.1% (46)
    1:1 Ничья
    20.9% (29)
    0:1 ЦСКА Москва
    14.4% (20)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.6% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.9% (4)
    2:1 Ахмат
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Ахмат
    ЦСКА Москва
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