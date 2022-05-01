В итоге было принято решение, что Тимофеев слишком легко упал на газон, никакого пенальти не будет.

Быстров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Мухин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Богосаваца и улетел в аут.

Мухин из аута вбросил мяч к правому углу штрафной площади, Карраскаль сбросил мяч на Языджи, Юсуф не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Тимофеев вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в окружении двух защитников ЦСКА вновь оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что никакого пенальти не будет.

Садулаев с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел к угловому флажку.

Себаи у радиуса штрафной площади в борьбе с Бийолом оказался на газоне, Виталий Мешков и на этот раз не дал свистка.

8' На повторе видно, что Бийол попал по ноге Тимофееву в борьбе за мяч, но Артём при этом очень хотел упасть.

7' Виталий Мешков теперь слушает, какое решение примет Анатолий Жабченко, пауза в игре затягивается.

6' Себаи с левого фланга выполнил передачу на ход Тимофееву, Артём в борьбе с Бийолом на входе в штрафную площадь оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше.

5' Садулаев прорвался по левому флангу у углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Себаи не смог оторваться от Щенникова и пробить по воротам.

4' Садулаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Швец в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Садулаев получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Лечи выполнил прострел в центр штрафной, мяч от защитника ЦСКА ушёл на угловой.

2' Бийол из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Ахмата", защитники грозненского клуба сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.