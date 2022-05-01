Стадион: Ахмат-Арена
0:0
Первый тайм: 14'
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
23
Швец
Антон
47
Уткин
Даниил
18
Себаи
Сенин
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
97
Языджи
Юсуф
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
97 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
-
41 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Ахмат
ЦСКА Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
10.7%
10.7%
78.6%
3 победы 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|8
|0.31
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.23
|Трошечкин Александр
|3
|0.12
|Себаи Сенин
|3
|0.12
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.12
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.08
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.08
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.31
|Эджуке Чидера
|5
|0.19
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.19
|Чалов Фёдор
|3
|0.12
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.12
|Фернандес Марио
|2
|0.08
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Семёнов Андрей
|6
|0
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Себаи Сенин
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Фернандес Марио
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Щенников Георгий
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
5%
3
17%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
35%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
2
12%
6
35%
76-90
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
1
8%
7
33%
76-90
Пропущено
19
7
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
14%
76-90
Забито
32
39
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
2
6%
7
18%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
11
34%
6
15%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
6
19%
11
28%
76-90
Пропущено
36
24
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 14
4
11%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
19%
3
13%
31-45
11
31%
5
21%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
8
22%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|27
|14
|6
|7
|38 - 25
|48
|5.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|38 - 28
|42
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|38 - 35
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|10.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|27
|10
|3
|14
|31 - 37
|33
|11.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|12.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 17
|22
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|9.
|Краснодар
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|17 - 21
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Ахмат
7.2% (10)
Ничья
23% (32)
ЦСКА Москва
69.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
33.1% (46)
1:1 Ничья
20.9% (29)
0:1 ЦСКА Москва
14.4% (20)
0:2 ЦСКА Москва
3.6% (5)
1:3 ЦСКА Москва
2.9% (4)
2:1 Ахмат
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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