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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ахмат
 
Позже
ЦСКА Москва

История личных встреч

Ахмат
ЦСКА Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

10.7%
10.7%
78.6%
3 победы 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.31
Конате Мохамед II 6 (1) 0.23
Трошечкин Александр 3 0.12
Себаи Сенин 3 0.12
Коновалов Игорь 3 (2) 0.12
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.31
Эджуке Чидера 5 0.19
Заболотный Антон 5 (1) 0.19
Чалов Фёдор 3 0.12
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.12
Фернандес Марио 2 0.08
Дивеев Игорь 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 6 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Гбамен Жан-Филипп 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Щенников Георгий 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
5%
3
17%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
5
28%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
35%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
42%
1
5%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
1
8%
7
33%
76-90

Пропущено

19
7
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
6
32%
2
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
14%
76-90

Забито

32
39
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
2
6%
7
18%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
11
34%
6
15%
31-45
5
16%
4
10%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
6
19%
11
28%
76-90

Пропущено

36
24
11 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 14
4
11%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
19%
3
13%
31-45
11
31%
5
21%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
8
22%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2
ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 43
    Ахмат 4.7% (2)
    X 37.2% (16)
    ЦСКА Москва 58.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.22
    3.58
    2.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ахмат - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    4.7% (2)
    Ничья
    37.2% (16)
    ЦСКА Москва
    58.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    39.5% (17)
    1:1 Ничья
    37.2% (16)
    0:1 ЦСКА Москва
    7% (3)
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    Ахмат
    ЦСКА Москва
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