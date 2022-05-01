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  3. Бразилия: Серия A
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 43'
Жувентуде
0'
24' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
28' Желтая карточка
Алвес Родриго
43'

Ход матча

24'
 
Паулиньо Жозе
28'
 
Алвес Родриго
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Жувентуде
1.96
3.45
4.41
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
55
Luis
Oyama
8
Каррейро
Патрик
10
Зауэр
Густаво
14
Chayene
29
Витиньо
Виктор
89
Erison
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
28
Миранда
Пауло
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
25
Adriano
Marlon
7
Capixaba1
80
Питта
Исидро
94
Паулиньо
Жозе
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Жувентуде

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
К
1:1
СC
0:0
СC
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
1:1

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3
Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2
Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Паулиньо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Жувентуде
1.96
3.45
4.41
Все Коэффициенты
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