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  3. Бразилия: Серия A
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 13'
Аваи
0' 13'

Ход матча

12'
Меркадо Габриэль
Моледо Родриго
 
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Аваи
1.54
3.95
7.20
Все Коэффициенты
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
22
Мендес
Бруно
II
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
11
Вандерсон
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
10
Копете
Джонатан
77
Bissoli
19
Silva
Marsinio1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Аваи
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Аваи

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
КСМР
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:2
СA
2:1

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Аваи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0
Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0 Аваи - Сампайо Корреа 2:1 Наутико - Аваи 1:2
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Аваи
1.54
3.95
7.20
Все Коэффициенты
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Интернасьонал Порту Алегре
Аваи
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