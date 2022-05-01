0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
11
Вандерсон
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
77
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Полузащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 David VI
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BissoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
9 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
97 ДентиньоНападающий
-
17 Vinicius6
-
83 Gledson I
-
5 Nonoca
-
21 Jean Pyerre
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Аваи
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Аваи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0
Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0 Аваи - Сампайо Корреа 2:1 Наутико - Аваи 1:2