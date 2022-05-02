0:0
Конец матча
54' Желтая карточкаBruno Silva II
61' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
65' Желтая карточкаДентиньо
89' Желтая карточкаChaves Arthur
90' Желтая карточкаТайсон Фреда
90' Желтая карточкаКлебер Жан
Ход матча
54'
60'
65'
79'
89'
90'
90'
11
Вандерсон
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
77
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Полузащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 David VI
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 BissoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
9 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
97 ДентиньоНападающий
-
17 Vinicius6
-
83 Gledson I
-
5 Nonoca
-
21 Jean Pyerre
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Аваи
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Аваи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0
Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0 Аваи - Сампайо Корреа 2:1 Наутико - Аваи 1:2