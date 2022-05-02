  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Аваи
0'
54' Желтая карточка
Bruno Silva II
61' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
65' Желтая карточка
Дентиньо
89' Желтая карточка
Chaves Arthur
90' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90' Желтая карточка
Клебер Жан
90'+6
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
22
Мендес
Бруно
II
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
14
Де
Пена
Карлос
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
11
Вандерсон
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
10
Копете
Джонатан
77
Bissoli
19
Silva
Marsinio1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Аваи
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Аваи

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
КСМР
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:2
СA
2:1

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Аваи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0
Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0 Аваи - Сампайо Корреа 2:1 Наутико - Аваи 1:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Marcinho уходит с поля. Dentinho выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 12'
      Моледо Родриго уходит с поля. Меркадо Габриэль выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Аваи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     