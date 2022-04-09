0:0
Перерыв
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
7
Андре
20
Yago
I
15
Кристиано
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
31 CalegariПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
15 КристианоПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Jhon AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Gustavo1
-
9 Fred II
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
-
30 Lucas Braga
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Флуминенсе
Сантос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Бангу 0:1
Сантос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0 Сантос - Куяба 1:1 Фламенго - Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0