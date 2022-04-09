  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Сантос
0'
47' Желтая карточка
Маноэл
90'+7
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
7
Андре
20
Yago
I
15
Кристиано
13
Натан
Аллан
14
Кано
Херман
21
Jhon
Arias
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
5
Willian
Moraes
14
Rodrigo
Fernandez2
10
Гуларт
Рикардо
8
Jobson
III
9
Marcos
Leonardo
Флуминенсе
3-4-1-2
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Сантос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:4
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
2:1

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Audax Rio EC 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Бангу 0:1
Сантос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3 Мирасол - Сантос 3:2 Сантос - Итуано 2:1 Сантос - Сан-Бернарду 1:1 Гуарани Кампинас - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 1:2 Сантос - Ботафого 0:1 Интер Лимейра - Сантос 0:0 Сантос - Куяба 1:1 Фламенго - Сантос 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Флуминенсе 0:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 