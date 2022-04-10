1:1
Конец матча
16' Желтая карточкаЛео Перейра
69' Желтая карточкаMarlon Freitas
1:0
75' ГолWellington Rato
80' Желтая карточкаЛуис Давид
1:1
85' ГолЭнрике Бруно
86' Желтая карточкаLuis Pereira III
89' Желтая карточкаMarinho II
Ход матча
16'
69'
75'
1:0
80'
81'
85'
86'
89'
2
Dudu
V1
7
Shaylon
11
Лео
Перейра
23
Луис
Давид
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Diego ChurinНападающий
-
13 Hayner
-
14 Ramon XII
-
15 Isaac
-
22 Luis Phelipe
-
21 Airton Sousa
-
20 Jean Bonora
-
16 Rickson
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2 Атлетико Гойяненсе - Goiatuba SC 1:2 Ипора - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0 Фламенго - Сантос 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1