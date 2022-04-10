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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
16' Желтая карточка
Лео Перейра
69' Желтая карточка
Marlon Freitas
1:0
75' Гол
Wellington Rato
80' Желтая карточка
Луис Давид
1:1
85' Гол
Энрике Бруно
86' Желтая карточка
Luis Pereira III
89' Желтая карточка
Marinho II
90'+8
1
Luan
Polli
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Edson
III
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Wellington
Rato
45
Hugo
Nogueira
5
Виллиан
Арао
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
35
Joao
Gomes
8
Тьяго
Маия
34
Котулио
Матеус
18
Перейра
Андреас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Фламенго
3-2-4-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Фламенго

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2 Атлетико Гойяненсе - Goiatuba SC 1:2 Ипора - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - КРАК 1:0 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0 Фламенго - Сантос 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Веллингтон Рато бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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