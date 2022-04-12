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  3. Бразилия: Серия A
Жувентуде
2:2
Конец матча
Брагантино
0'
9' Желтая карточка
Миранда Пауло
0:1
12' Гол
Miguel Silveira dos Santos
19' Желтая карточка
Miguel Silveira dos Santos
27' Желтая карточка
Виллиам Матеус
1:1
30' Гол в свои ворота
Renan Victor
44' Желтая карточка
Leonardo Realpe
45' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
53' Желтая карточка
Jadson 3
57' Желтая карточка
Cleiton Schwengber
2:1
69' Гол
Oscar Ruiz
2:2
89' Гол в свои ворота
Thalisson
90' Желтая карточка
Рафаэль Форстер
90'+6
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
28
Миранда
Пауло
12
Рафаэль
Форстер
90
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
50
Yuri
Oliveira
Lima
7
Capixaba1
16
Jadson
III
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
94
Паулиньо
Жозе
9
Ricardo
Bueno
18
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
2
Leonardo
Realpe
19
Renan
Victor
6
Рамон
8
Эвангелиста
Лукас
25
Bruno
Praxedes
20
Bruno
Tubarao
30
Miguel
Silveira
dos
Santos
28
Carlos
Eduardo
III
9
Alerrandro
Жувентуде
4-1-4-1
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Брагантино

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:1

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2
Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Брагантино 1:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0 Брагантино - Интер Лимейра 4:1 Ферровиария - Брагантино 1:1 Брагантино - Сан-Паулу 4:3 Брагантино - Гуарани Кампинас 1:0 Мирасол - Брагантино 3:1 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0
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