2:2
Конец матча
9' Желтая карточкаМиранда Пауло
0:1
12' ГолMiguel Silveira dos Santos
19' Желтая карточкаMiguel Silveira dos Santos
27' Желтая карточкаВиллиам Матеус
1:1
30' Гол в свои воротаRenan Victor
44' Желтая карточкаLeonardo Realpe
45' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
53' Желтая карточкаJadson 3
57' Желтая карточкаCleiton Schwengber
2:1
69' ГолOscar Ruiz
2:2
89' Гол в свои воротаThalisson
90' Желтая карточкаРафаэль Форстер
Ход матча
12'
27'
30'
1:1
44'
53'
65'
69'
2:1
71'
71'
89'
2:2
90'
31
Cesar
Ribela
16
Jadson
III
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
-
-
-
-
-
88 Gabriel Tota
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
19 Renan VictorЗащитник
-
6 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
21 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
-
10 HyoranНападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
5 Jadson 3
-
-
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Жувентуде
Брагантино
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2
Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Жувентуде - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Форталеза - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Брагантино 1:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0 Брагантино - Интер Лимейра 4:1 Ферровиария - Брагантино 1:1 Брагантино - Сан-Паулу 4:3 Брагантино - Гуарани Кампинас 1:0 Мирасол - Брагантино 3:1 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0