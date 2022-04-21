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  3. Бразилия: Серия A
Фламенго
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
17' Желтая карточка
Мурило Серкейра
43' Желтая карточка
Joao Gomes
45' Желтая карточка
Рони III
45' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
70' Желтая карточка
Тьяго Маия
71' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
75' Желтая карточка
Роша Маркос
90'+5
45
Hugo
Nogueira
5
Виллиан
Арао
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
44
Исла
Маурисио
35
Joao
Gomes
8
Тьяго
Маия
13
Лазаро
7
Рибейро
Эвертон
9
Габриэл
Барбоза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
Фламенго
3-4-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

27 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
2:1
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
БСА
2:2
БСА
4:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
5:2
СA
1:0

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2
Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Санту-Андре 1:0 Ферровиария - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Рони III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Мурило Серкейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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