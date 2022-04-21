0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаМурило Серкейра
43' Желтая карточкаJoao Gomes
45' Желтая карточкаРони III
45' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
70' Желтая карточкаТьяго Маия
71' Желтая карточкаРафаэл Жозе
75' Желтая карточкаРоша Маркос
Ход матча
17'
43'
45'
45'
66'
70'
71'
75'
84'
88'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
13
Лазаро
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Фламенго
Палмейрас Сан-Паулу
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
27 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2
Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интер Лимейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Санту-Андре 1:0 Ферровиария - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0