Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Stadion Broni Radom
0:1
24' ГолМишор Якуб
36' Желтая карточкаЯблонски Давид
49' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
66' Желтая карточкаРодин Матай
66' Желтая карточкаБранко Рафаэл
Ход матча
24'
0:1
36'
49'
66'
66'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Краковия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|13 (8)
|0.43
|Мауридес Жуниор
|5
|0.17
|Леандро
|4
|0.13
|Абрамович Давид
|3
|0.1
|Машаду Луиш
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Радецки Матеуш
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Богуш Артур
|1
|0.03
|Dominik Sokol
|1
|0.03
|Tiago Matos
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.27
|Ханка Серджу
|3
|0.1
|Мишор Якуб
|3
|0.1
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|Какабадзе Отар
|3
|0.1
|Ракочи Михал
|3
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.07
|Пестка Камил
|2
|0.07
|Пищек Филип
|2
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Нашименту Филипе
|4
|1
|Бранко Рафаэл
|5
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Маркус Авраам
|0
|1
|Рондон Марио
|1
|0
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Яблонски Давид
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
1
5%
1
8%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
6
29%
2
15%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
3
23%
6
30%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
8
40%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
4
20%
76-90
Забито
34
33
17 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
3
9%
3
9%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
10
30%
76-90
Пропущено
32
40
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
5
16%
5
13%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
5
16%
10
25%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
7
22%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|6.
|Радомьяк Радом
|0:1
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|1:0
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|29
|10
|7
|12
|40 - 43
|37
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|29
|8
|10
|11
|34 - 45
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|29
|7
|11
|11
|36 - 41
|32
|15.
|Заглембе Любин
|29
|9
|4
|16
|31 - 50
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|29
|5
|9
|15
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|0:1
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|9.
|Краковия
|1:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|10.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|14
|6
|2
|6
|20 - 22
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|14
|3
|7
|4
|14 - 16
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|1:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|0:1
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|9.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|10.
|Гурник Забже
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|11.
|Ягеллония
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7