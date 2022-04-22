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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
0:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
0:1
24' Гол
Мишор Якуб
36' Желтая карточка
Яблонски Давид
49' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
66' Желтая карточка
Родин Матай
66' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
89' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
90' Желтая карточка
Нашименту Филипе
90'+7
12
Кохальски
Матеуш
37
Силва
Гонсалу
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
35
Лукашик
Даниэль
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
9
Леандро
10
Радецки
Матеуш
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
31
Грошшо
Лукаш
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
3
Сиплак
Михал
80
Коноплянка
Евгений
38
Мишор
Якуб
7
Ривалдиньо
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Краковия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 13 (8) 0.43
Мауридес Жуниор 5 0.17
Леандро 4 0.13
Абрамович Давид 3 0.1
Машаду Луиш 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Радецки Матеуш 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Богуш Артур 1 0.03
Dominik Sokol 1 0.03
Tiago Matos 1 0.03
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.27
Ханка Серджу 3 0.1
Мишор Якуб 3 0.1
Рыпэ Корнел 3 0.1
Какабадзе Отар 3 0.1
Ракочи Михал 3 0.1
Родин Матай 2 0.07
Пестка Камил 2 0.07
Пищек Филип 2 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Нашименту Филипе 5 1
Damian Jakubik 6 0
Бранко Рафаэл 5 0
Машаду Луиш 5 0
Цихоцки Матеуш 4 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Thabo Cele 2 0
Маркус Авраам 0 1
Рондон Марио 1 0
Лукашик Даниэль 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Жоалиссон Сантос 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Яблонски Давид 2 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
1
5%
1
7%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
8
40%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Забито

34
34
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
3
9%
3
9%
1-15
8
24%
4
12%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

33
40
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
5
15%
5
13%
1-15
7
21%
6
15%
16-30
5
15%
10
25%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
7
21%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 4:2 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 29 7 11 11 36 - 41 32
15. Заглембе Любин 2:4 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 29 5 9 15 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 4:2 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 2:4 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 14 3 7 4 14 - 16 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 4:2 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 2:4 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
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