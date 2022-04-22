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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
2:4
Второй тайм: 67'

Стадион:
Гурник Забже
0'
0:1
3' Гол
Кубица Кшиштоф
0:2
11' Гол
Павловски Дариуш
1:2
26' Гол
Стажиньски Филип
1:3
46' Гол
Кравчик Пётр
1:4
52' Гол
Новак Бартош
58' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
2:4
59' Пенальти
Шиш Патрик
67'
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
3
Балич
Саша
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
99
Lukasz
Lakomy
9
Даниэл
Эрик
15
Долежал
Мартин
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Заглембе Любин
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Гурник Забже

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 10 (3) 0.33
Долежал Мартин 4 0.13
Даниэл Эрик 3 0.1
Стажиньски Филип 3 (1) 0.1
Живец Саша 2 0.07
Заиц Томаш 2 0.07
Пореба Лукаш 1 0.03
Башкиров Евгений 1 0.03
Зубровски Якуб 1 0.03
Lukasz Lakomy 1 0.03
Шимич Лоренцо 1 0.03
Бартолевски Матеуш 1 0.03
Крук Камиль 1 0.03
Karol Podlinski 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Tomasz Pienko 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 8 0.27
Хименес Хесус 8 (1) 0.27
Подольски Лукас 7 0.23
Кубица Кшиштоф 6 0.2
Кравчик Пётр 5 0.17
Дадок Роберт 2 0.07
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Яницки Рафал 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 9 0
Бартолевски Матеуш 6 1
Балич Саша 5 1
Пантич Александар 3 2
Зубровски Якуб 5 0
Ходына Кацпер 5 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Стажиньски Филип 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Lukasz Lakomy 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 7 1
Манне Аласана 8 0
Подольски Лукас 6 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 4 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
8
40%
31-45
7
35%
4
20%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Пропущено

22
22
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
6
27%
3
14%
1-15
4
18%
4
18%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
7
32%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90

Пропущено

28
20
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
14%
3
15%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
10
36%
4
20%
76-90

Забито

31
41
8 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
2
6%
5
12%
1-15
3
10%
2
5%
16-30
3
10%
13
32%
31-45
9
29%
29%
7
17%
46-60
8
26%
4
10%
61-75
6
19%
10
24%
76-90

Пропущено

50
42
26 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
10
20%
6
14%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
7
14%
6
14%
31-45
8
16%
5
12%
46-60
3
6%
11
26%
61-75
13
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 4:2 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 29 7 11 11 36 - 41 32
15. Заглембе Любин 2:4 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 29 5 9 15 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 4:2 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 2:4 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 14 3 7 4 14 - 16 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 4:2 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 2:4 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
18. Брук-Бет Термалица 14 1 4 9 10 - 27 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Павловски Дариуш бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кубица Кшиштоф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Гурник Забже
2.73
3.44
2.64
Все Коэффициенты
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Заглембе Любин
Гурник Забже

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