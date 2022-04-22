Польша: Экстракласса 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
0:1
3' ГолКубица Кшиштоф
0:2
11' ГолПавловски Дариуш
1:2
26' ГолСтажиньски Филип
1:3
47' ГолКравчик Пётр
1:4
52' ГолНовак Бартош
58' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
2:4
59' ПенальтиШиш Патрик
76' Желтая карточкаПореба Лукаш
86' Желтая карточкаПодольски Лукас
Ход матча
3'
11'
26'
1:2
47'
1:3
52'
1:4
58'
59'
2:4
76'
86'
17
Шиш
Патрик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Заглембе Любин
Гурник Забже
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|10 (3)
|0.33
|Долежал Мартин
|4
|0.13
|Даниэл Эрик
|3
|0.1
|Стажиньски Филип
|3 (1)
|0.1
|Живец Саша
|2
|0.07
|Заиц Томаш
|2
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|Lukasz Lakomy
|1
|0.03
|Шимич Лоренцо
|1
|0.03
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.03
|Крук Камиль
|1
|0.03
|Karol Podlinski
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Tomasz Pienko
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|8
|0.27
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.27
|Подольски Лукас
|7
|0.23
|Кубица Кшиштоф
|6
|0.2
|Кравчик Пётр
|5
|0.17
|Дадок Роберт
|2
|0.07
|Янжа Эрик
|1
|0.03
|Павловски Дариуш
|1
|0.03
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Холевяк Матеуш
|1
|0.03
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|1
|0.03
|Гришкевич Адриан
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|10
|0
|Бартолевски Матеуш
|6
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Зубровски Якуб
|5
|0
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Lukasz Lakomy
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Янжа Эрик
|7
|1
|Манне Аласана
|8
|0
|Подольски Лукас
|7
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|4
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
0
0%
4
17%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
8
36%
6
25%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
5
23%
3
13%
76-90
Пропущено
26
24
17 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
8
31%
3
13%
1-15
4
15%
5
21%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
1
4%
7
29%
29%
61-75
3
12%
5
21%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Пропущено
28
20
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
14%
3
15%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
10
36%
4
20%
76-90
Забито
33
45
9 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
2
6%
7
16%
1-15
4
12%
2
4%
16-30
3
9%
13
29%
31-45
10
30%
9
20%
46-60
8
24%
4
9%
61-75
6
18%
10
22%
76-90
Пропущено
54
44
28 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
12
22%
6
14%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
7
13%
6
14%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
3
6%
11
25%
61-75
13
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|29
|8
|10
|11
|34 - 45
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|29
|7
|11
|11
|36 - 41
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|29
|5
|9
|15
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|9.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|10.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|14
|3
|7
|4
|14 - 16
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|14
|1
|4
|9
|10 - 27
|7