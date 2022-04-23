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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 47'
Фламенго
0'
1:0
32' Пенальти
David Terans
41' Желтая карточка
Felipe Matheus
47'

Ход матча

20'
Christian Cardoso
Pablo Siles
 
32'
David Terans
1:0
41'
Felipe Matheus
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Фламенго
3.75
3.50
2.04
Все Коэффициенты
1
Bento
Krepski
24
Орехуэла
Луис
42
Felipe
Matheus
34
Энрике
Педру
II
16
Abner2
30
Сильва
Гарсия
Брайан
25
Pablo
Siles
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
11
Витиньо
Витор
V
7
Marcelo
XIII
45
Hugo
Nogueira
5
Виллиан
Арао
30
Кастро
Пабло
4
Лео
Перейра
44
Исла
Маурисио
35
Joao
Gomes
8
Тьяго
Маия
13
Лазаро
31
Marinho
II
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

40 матчей

37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.5%
42.5%
35%
9 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0
Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 2:1 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сианорти 5:1 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Azuriz - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Рио-Бранко Паранагуа 2:0 Атлетико Паранаэнсе - КЕ Униао 2:2 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Sao Joseense 0:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1
Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Felipe Matheus получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Давид Теранс из команды Атлетико Паранаэнсе забивает с точки!
  • 20'
    Pablo Siles уходит с поля. Кристиан Кардосо выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Фламенго
3.75
3.50
2.04
Все Коэффициенты
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Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

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