1:0
Второй тайм: 47'
1:0
32' ПенальтиDavid Terans
41' Желтая карточкаFelipe Matheus
Ход матча
32'
1:0
41'
16
Abner2
25
Pablo
Siles
20
David
Terans
30
Кастро
Пабло
35
Joao
Gomes
13
Лазаро
31
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
-
25 Pablo SilesПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Vitor Roque
-
33 Lucas Halter
-
26 Erick2
-
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Fabio Carille
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
31 Marinho IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
40 матчей
37.5%
22.5%
40%
15 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.5%
42.5%
35%
9 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0
Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 2:1 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сианорти 5:1 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Azuriz - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Рио-Бранко Паранагуа 2:0 Атлетико Паранаэнсе - КЕ Униао 2:2 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Sao Joseense 0:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1
Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2 Фламенго - Нова-Игуасу 5:0 Audax Rio EC - Фламенго 1:2 Фламенго - Флуминенсе 0:1 Фламенго - Боавишта РЖ 3:0 Волта-Редонда - Фламенго 0:0 Фламенго - Португеза 2:1