0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
16'
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
31 CalegariПолузащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
-
21 Jhon Arias
-
9 Fred II
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
-
17 David VI
-
5 Lizeiro
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0
Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1