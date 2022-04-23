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  3. Бразилия: Серия A
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 20'
Интернасьонал Порту Алегре
0' 20'

Ход матча

16'
Luccas Claro
Маноэл
 
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.04
3.24
4.10
Все Коэффициенты
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
38
Мартинелли
Габриэл
7
Андре
30
Хавьер
Марлон
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
17
Виллиан
Сикейра
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
9
Уэсли
Мораес
14
Де
Пена
Карлос
Флуминенсе
3-4-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0
Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.04
3.24
4.10
Все Коэффициенты
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Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

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