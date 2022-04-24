0:1
Конец матча
43' Желтая карточкаБраз Давид
0:1
54' ГолAlexandre Zurawski
60' Желтая карточкаLuccas Claro
66' Желтая карточкаDavid VI
88' Желтая карточкаFred II
90' Желтая карточкаDaniel Fusato1
90' Желтая карточкаCalegari
90' Желтая карточкаДурадо Родриго
90' Желтая карточкаJhon Arias
Ход матча
16'
43'
54'
60'
66'
88'
90'
90'
90'
90'
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
44
Браз
Давид
31
Calegari
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
31 CalegariПолузащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоПолузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
-
21 Jhon Arias
-
9 Fred II
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
-
17 David VI
-
5 Lizeiro
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0
Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Ресенде - Флуминенсе 0:4 Флуминенсе - Мильонариос 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Мильонариос - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Волта-Редонда 3:0 Нова-Игуасу - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Униан Фредерикенсе 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1