Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Первый тайм: 31'
Стадион: ИНЕА
0:1
2' ГолСтечик Доминик
1:1
12' ГолАмарал Жоау
Ход матча
2'
12'
1:1
2
Joel
V
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Лех
Сталь Мелец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|15 (3)
|0.48
|Амарал Жоау
|13
|0.42
|Каминьски Якуб
|8
|0.26
|Ковнацки Давид
|4
|0.13
|Милич Антонио
|4
|0.13
|Саламон Бартош
|3
|0.1
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Скурась Михал
|2
|0.06
|Рамирес Даниэль
|1
|0.03
|Дуглас Барри
|1
|0.03
|Ребошу Педру
|1
|0.03
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.27
|Мак Матеуш
|7
|0.23
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.13
|Ситек Максимилиан
|3
|0.1
|Завада Оскар
|2
|0.07
|Гетингер Крыстян
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Жиро Матеуш
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Скурась Михал
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Амарал Жоау
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|6
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
17
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
9%
3
18%
1-15
7
20%
1
6%
16-30
4
11%
5
29%
29%
31-45
12
34%
4
24%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
6
17%
3
18%
76-90
Пропущено
5
20
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
7
35%
76-90
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
17%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
58
36
22 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
12%
7
19%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
6
10%
10
28%
31-45
18
31%
6
17%
46-60
8
14%
4
11%
61-75
10
17%
6
17%
76-90
Пропущено
20
38
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
3
15%
3
8%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
4
20%
8
21%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
25%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3
Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:1
|31
|18
|9
|4
|59 - 21
|63
|2.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Сталь Мелец
|1:1
|30
|8
|10
|12
|34 - 42
|34
|13.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:1
|16
|11
|4
|1
|36 - 6
|37
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|1:1
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|1:1
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 23
|13
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10