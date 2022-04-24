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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
3:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
0:1
2' Гол
Стечик Доминик
1:1
12' Гол
Амарал Жоау
2:1
31' Гол
Исхак Микаэль
3:1
49' Гол в свои ворота
Жиро Матеуш
61' Желтая карточка
Доманьски Мацей
79' Желтая карточка
Ковнацки Давид
90'+5
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
25
Тиба
Педру
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
13
Стрончек
Рафал
5
Жиро
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
26
Касперкевич
Аркадиуш
8
Урбаньчик
Мацей
7
Доманьски
Мацей
90
Стечик
Доминик
Лех
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Лех
Сталь Мелец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 16 (3) 0.52
Амарал Жоау 13 0.42
Каминьски Якуб 8 0.26
Ковнацки Давид 4 0.13
Милич Антонио 4 0.13
Саламон Бартош 3 0.1
Квеквескири Ника 2 0.06
Скурась Михал 2 0.06
Рамирес Даниэль 1 0.03
Ребошу Педру 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.27
Мак Матеуш 7 0.23
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.13
Ситек Максимилиан 3 0.1
Завада Оскар 2 0.07
Гетингер Крыстян 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Жиро Матеуш 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Саламон Бартош 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Скурась Михал 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 6 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Касперкевич Аркадиуш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
17
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
9%
3
18%
1-15
7
20%
1
6%
16-30
4
11%
5
29%
29%
31-45
12
34%
4
24%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
6
17%
3
18%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
7
35%
76-90

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
17%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

58
36
22 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
12%
7
19%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
6
10%
10
28%
31-45
18
31%
6
17%
46-60
8
14%
4
11%
61-75
10
17%
6
17%
76-90

Пропущено

20
38
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 23
3
15%
3
8%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
4
20%
8
21%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
5
25%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3
Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1
Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
2. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Стечик Доминик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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