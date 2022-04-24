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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
2:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
6' Желтая карточка
Гол Януш
1:0
32' Гол
Иви Лопес
2:0
40' Гол
Петрашек Томаш
45' Желтая карточка
Кун Патрик
57' Желтая карточка
Szymon Drewniak
62' Желтая карточка
Арак Якуб
65' Желтая карточка
Калинковски Бартоломей
2:1
71' Гол
Jason Eyenga-Lokilo2
78' Желтая карточка
Иви Лопес
90' Желтая карточка
Цебуля Марчин
90'+6
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
2
Tomasz
Midzierski
27
Мак
Михал
6
Гол
Януш
8
Szymon
Drewniak
29
Дзивнел
Даниэль
13
Вендрыховски
Марцел
18
Bartosz
Spiaczka
88
Гарсия
Алекс
Ракув
3-4-3
Гурник Ленчна
3-4-3

История личных встреч

Ракув
Гурник Ленчна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 18 (6) 0.58
Гутковский Владислав 8 0.26
Вдовяк Матеуш 7 0.23
Цебуля Марчин 3 (1) 0.1
Мусёлик Себастьян 3 0.1
Тудор Фран 2 (1) 0.06
Нивулис Анджей 2 0.06
Петрашек Томаш 2 0.06
Кун Патрик 1 0.03
Рундич Милан 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Лидерман Бен 1 0.03
Стургеон Фабиу 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Арсенич Зоран 1 0.03
Длугош Виктор 1 0.03
Полетанович Марко 1 (1) 0.03
Гедеш Алешандре 0 0
Сапала Игор 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.35
Гаска Дамиан 5 0.16
Гол Януш 3 0.1
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0.06
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 7 2
Петрашек Томаш 8 0
Тудор Фран 8 0
Нивулис Анджей 5 0
Кун Патрик 5 0
Лидерман Бен 5 0
Арсенич Зоран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Вдовяк Матеуш 3 0
Арак Якуб 3 0
Полетанович Марко 2 0
Иви Лопес 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Гвилия Валериане 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 9 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Щесняк Криспин 5 1
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 5 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Калинковски Бартоломей 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
4
13%
5
36%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
9
30%
2
14%
76-90

Пропущено

13
27
4 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
7
26%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
5
38%
1
4%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Забито

24
12
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
4%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
5
21%
5
42%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
12%
5
19%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
24%
7
26%
61-75
3
18%
3
11%
76-90

Забито

54
26
16 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 8
4 Не забивали 13
3
6%
3
12%
1-15
6
11%
4
15%
16-30
7
13%
8
31%
31-45
12
22%
1
4%
46-60
12
22%
3
12%
61-75
14
26%
7
27%
76-90

Пропущено

30
54
13 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 25
3
10%
9
17%
1-15
4
13%
11
20%
16-30
6
20%
11
20%
31-45
3
10%
7
13%
46-60
9
30%
8
15%
61-75
5
17%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0
Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 0:0 31 17 9 5 57 - 27 60
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 0:0 30 11 4 15 34 - 38 37
11. Варта Познань 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 0:0 16 10 3 3 36 - 16 33
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 0:0 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 0:0 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Легия 0:0 15 3 4 8 13 - 20 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Петрашек Томаш бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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