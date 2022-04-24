Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
6' Желтая карточкаГол Януш
1:0
32' ГолИви Лопес
2:0
40' ГолПетрашек Томаш
45' Желтая карточкаКун Патрик
57' Желтая карточкаSzymon Drewniak
62' Желтая карточкаАрак Якуб
65' Желтая карточкаКалинковски Бартоломей
2:1
71' ГолJason Eyenga-Lokilo2
78' Желтая карточкаИви Лопес
90' Желтая карточкаЦебуля Марчин
Ход матча
6'
32'
1:0
40'
2:0
45'
57'
62'
71'
78'
90'
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
27
Мак
Михал
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Гарсия АлексНападающий
- Запасные игроки
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Prasol
История личных встреч
Ракув
Гурник Ленчна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|18 (6)
|0.58
|Гутковский Владислав
|8
|0.26
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.23
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.1
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.06
|Нивулис Анджей
|2
|0.06
|Петрашек Томаш
|2
|0.06
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Рундич Милан
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Лидерман Бен
|1
|0.03
|Стургеон Фабиу
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Арсенич Зоран
|1
|0.03
|Длугош Виктор
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.03
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сапала Игор
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.35
|Гаска Дамиан
|5
|0.16
|Гол Януш
|3
|0.1
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0.06
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|2
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|8
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Кун Патрик
|5
|0
|Лидерман Бен
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Арак Якуб
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|9
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|5
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Калинковски Бартоломей
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
4
13%
5
36%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
9
30%
2
14%
76-90
Пропущено
13
27
4 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
7
26%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
5
38%
1
4%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Забито
24
12
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
1
4%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
5
21%
5
42%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
12%
5
19%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
24%
7
26%
61-75
3
18%
3
11%
76-90
Забито
54
26
16 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 8
4 Не забивали 13
3
6%
3
12%
1-15
6
11%
4
15%
16-30
7
13%
8
31%
31-45
12
22%
1
4%
46-60
12
22%
3
12%
61-75
14
26%
7
27%
76-90
Пропущено
30
54
13 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 25
3
10%
9
17%
1-15
4
13%
11
20%
16-30
6
20%
11
20%
31-45
3
10%
7
13%
46-60
9
30%
8
15%
61-75
5
17%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0
Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|31
|17
|9
|5
|57 - 27
|60
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|0:0
|30
|11
|4
|15
|34 - 38
|37
|11.
|Варта Познань
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|10
|3
|3
|36 - 16
|33
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|0:0
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Легия
|0:0
|15
|3
|4
|8
|13 - 20
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10