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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
3:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Легия
0'
12' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
1:0
26' Гол
Захович Лука
1:1
38' Гол в свои ворота
Дабровски Дамьян
53' Красная карточка
Цех Бенедикт
2:1
63' Гол
Захович Лука
3:1
68' Гол
Гросицки Камил
74' Желтая карточка
 76'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
21
Салес
Жеан
Карлос
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
15
Штребингер
Ричард
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
23
Абу-Ханна
Джоэл
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
77
Вербич
Беньямин
39
Росолек
Мацей
Погонь Щецин
4-1-4-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Легия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

111.1%
55.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

27 матчей

25.9%
11.1%
63%
7 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 9 0.29
Гросицки Камил 8 0.26
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.19
Дрыгас Камил 6 (3) 0.19
Кухарчик Михал 5 0.16
Салес Жеан Карлос 3 0.1
Козловски Кацпер 3 0.1
Бичахчян Ваан 3 0.1
Триантафиллопулос Константинос 3 0.1
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Журавски Мачей 2 0.06
Бартковски Якуб 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.03
Пажишек Пётр 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.23
Лопеш Рафаэл 4 0.13
Вшолек Павел 4 0.13
Ветеска Матеуш 4 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Росолек Мацей 2 0.07
Эмрели Махир 2 0.07
Жозуэ Филипе 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 7 0
Триантафиллопулос Константинос 4 0
Журавски Мачей 2 1
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 10 0
Енджейчик Артур 8 0
Младенович Филип 6 1
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Ветеска Матеуш 7 0
Лопеш Рафаэл 4 1
Харатин Игорь 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Росолек Мацей 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
12
14 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
6
18%
4
33%
31-45
8
24%
3
25%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
8
24%
3
25%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
2
11%
5
24%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
6
27%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
60%
5
28%
76-90

Забито

56
33
25 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 15
23 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
9
16%
1
3%
1-15
7
13%
6
18%
16-30
9
16%
11
33%
31-45
11
20%
5
15%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
12
21%
5
15%
76-90

Пропущено

28
39
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
0
0%
3
8%
1-15
5
18%
5
13%
16-30
5
18%
10
26%
31-45
5
18%
8
21%
46-60
5
18%
3
8%
61-75
8
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 3:1 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 1:3 30 11 3 16 35 - 41 36
11. Варта Познань 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 3:1 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 1:3 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 3:1 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
13. Легия 1:3 15 3 3 9 14 - 23 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дабровски Дамьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Триантафиллопулос Константинос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Легия
1.88
3.44
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 3:1 Легия онлайн

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