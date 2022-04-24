Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
12' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
1:0
26' ГолЗахович Лука
1:1
38' Гол в свои воротаДабровски Дамьян
53' Красная карточкаЦех Бенедикт
2:1
62' ГолЗахович Лука
3:1
68' ГолГросицки Камил
74' Желтая карточкаВетеска Матеуш
Ход матча
26'
1:0
38'
1:1
53'
62'
2:1
68'
3:1
74'
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Погонь Щецин
Легия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
111.1%
55.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
27 матчей
25.9%
11.1%
63%
7 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|10
|0.32
|Гросицки Камил
|9
|0.29
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.19
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.19
|Кухарчик Михал
|5
|0.16
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|3
|0.1
|Бичахчян Ваан
|3
|0.1
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.1
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Журавски Мачей
|2
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.23
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.13
|Вшолек Павел
|4
|0.13
|Ветеска Матеуш
|4
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Эмрели Махир
|2
|0.07
|Жозуэ Филипе
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|10
|0
|Енджейчик Артур
|8
|0
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|4
|1
|Харатин Игорь
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Росолек Мацей
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
12
16 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
8%
0
0%
1-15
6
16%
1
8%
16-30
7
18%
4
33%
31-45
8
21%
3
25%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
8
21%
3
25%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
4
22%
6
24%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
5
28%
4
16%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
27%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
60%
5
28%
76-90
Забито
60
33
27 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 15
24 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
9
15%
1
3%
1-15
8
13%
6
18%
16-30
10
17%
11
33%
31-45
11
18%
5
15%
46-60
10
17%
5
15%
61-75
12
20%
5
15%
76-90
Пропущено
28
43
10 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
0
0%
3
7%
1-15
5
18%
6
14%
16-30
5
18%
11
26%
31-45
5
18%
8
19%
46-60
5
18%
5
12%
61-75
8
29%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|30
|11
|3
|16
|35 - 41
|36
|11.
|Варта Познань
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|13.
|Легия
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10