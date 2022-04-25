Польша: Экстракласса 2021-2022
3:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:1
9' ГолТомасик Пётр
0:2
12' ГолСекульски Лукаш
24' Желтая карточкаГрушковски Конрад
1:2
27' ГолРинг Себастьян
1:3
41' ГолСекульски Лукаш
2:3
58' ГолМану Элвис
66' Желтая карточкаТомасик Пётр
66' Желтая карточкаОндрашек Зденек
3:3
71' ГолОндрашек Зденек
74' Желтая карточкаСадлок Мацей
Ход матча
9'
0:1
12'
0:2
27'
1:2
41'
1:3
58'
2:3
66'
66'
71'
74'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржинью
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Полузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Висла Краков
Висла Плоцк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.17
|Фрыдрых Михал
|4
|0.13
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.1
|Шкварка Михал
|2
|0.07
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Грушковски Конрад
|2
|0.07
|Климент Ян
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|2
|0.07
|Форбс Браун
|2
|0.07
|Ману Элвис
|2
|0.07
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|13
|0.43
|Damian Warchol
|6
|0.2
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.13
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.13
|Колар Марко
|3
|0.1
|Расак Дамиан
|3
|0.1
|Томасик Пётр
|2
|0.07
|Кривоцюк Антон
|2
|0.07
|Валло Кристиан
|1
|0.03
|Михальски Дамян
|1
|0.03
|Жоржинью
|1
|0.03
|Целеменцки Радослав
|1
|0.03
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Збозень Дамьян
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Томасик Пётр
|9
|0
|Фурман Доминик
|5
|2
|Кривоцюк Антон
|8
|0
|Швох Матеуш
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Михальски Дамян
|5
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Збозень Дамьян
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Валло Кристиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
15%
1-15
5
29%
29%
4
20%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
3
18%
3
15%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
7%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
4
24%
7
26%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
1
6%
4
18%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Пропущено
26
13
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
5
19%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Забито
34
42
14 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
1
3%
7
17%
1-15
7
21%
10
24%
16-30
6
18%
9
21%
31-45
6
18%
5
12%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
7
21%
4
10%
76-90
Пропущено
43
40
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
9
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Висла Плоцк
|3:3
|30
|13
|4
|13
|44 - 44
|43
|7.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|30
|11
|3
|16
|35 - 41
|36
|11.
|Варта Познань
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|3:3
|30
|7
|9
|14
|35 - 48
|30
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|3:3
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Висла Краков
|3:3
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|14.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|13.
|Легия
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|14.
|Висла Плоцк
|3:3
|15
|3
|2
|10
|20 - 33
|11
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|3:3
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10