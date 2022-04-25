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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
3:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
9' Гол
Томасик Пётр
0:2
12' Гол
Секульски Лукаш
24' Желтая карточка
Грушковски Конрад
1:2
27' Гол
Ринг Себастьян
1:3
41' Гол
Секульски Лукаш
2:3
58' Гол
Ману Элвис
66' Желтая карточка
Томасик Пётр
66' Желтая карточка
Ондрашек Зденек
3:3
71' Гол
Ондрашек Зденек
74' Желтая карточка
Садлок Мацей
81'
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
3
Ринг
Себастьян
8
Полетанович
Марко
22
Фазлагич
Энис
14
Цитаишвили
Георгий
30
Фернандес
Луис
77
Савич
Стефан
V
13
Ондрашек
Зденек
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
77
Томасик
Пётр
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
92
Фурман
Доминик
11
Жоржинью
24
Колар
Марко
20
Секульски
Лукаш
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-4-2

История личных встреч

Висла Краков
Висла Плоцк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
ЭГБ
1:0
Э
2:2
Э
2:1
ЭГБ
2:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
К
2:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.17
Фрыдрых Михал 4 0.13
Фернандес Луис 3 (1) 0.1
Шкварка Михал 2 0.07
Савич Стефан V 2 0.07
Грушковски Конрад 2 0.07
Климент Ян 2 0.07
Ондрашек Зденек 2 0.07
Форбс Браун 2 0.07
Ману Элвис 2 0.07
Хуги Дор 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Полетанович Марко 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 13 0.43
Damian Warchol 6 0.2
Вольски Рафал 4 (1) 0.13
Швох Матеуш 4 (1) 0.13
Колар Марко 3 0.1
Расак Дамиан 3 0.1
Томасик Пётр 2 0.07
Кривоцюк Антон 2 0.07
Валло Кристиан 1 0.03
Михальски Дамян 1 0.03
Жоржинью 1 0.03
Целеменцки Радослав 1 0.03
Лагатор Душан 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ману Элвис 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Томасик Пётр 9 0
Фурман Доминик 5 2
Кривоцюк Антон 8 0
Швох Матеуш 7 0
Вольски Рафал 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Михальски Дамян 5 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Лесняк Филип 3 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Валло Кристиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
15%
1-15
5
29%
29%
4
20%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
3
18%
3
15%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
7%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
4
24%
7
26%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
1
6%
4
18%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
5
19%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Забито

34
42
14 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
1
3%
7
17%
1-15
7
21%
10
24%
16-30
6
18%
9
21%
31-45
6
18%
5
12%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
7
21%
4
10%
76-90

Пропущено

43
40
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
9
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Висла Плоцк 3:3 30 13 4 13 44 - 44 43
7. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 30 11 3 16 35 - 41 36
11. Варта Познань 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 3:3 30 7 9 14 35 - 48 30
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 3:3 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Висла Краков 3:3 15 5 5 5 21 - 19 20
14. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
13. Легия 15 3 3 9 14 - 23 12
14. Висла Плоцк 3:3 15 3 2 10 20 - 33 11
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 3:3 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Висла Плоцк
1.89
3.82
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 3:3 Висла Плоцк онлайн

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