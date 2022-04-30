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  3. Бразилия: Серия A
Куяба
0:1
Второй тайм: 58'
Атлетико Гойяненсе
0'
41' Желтая карточка
Ewerthon VI
0:1
45' Гол
Luis Pereira III
58'

Ход матча

41'
Ewerthon VI
 
45'
0:1
Luis Pereira III
46'
Rodriguinho I
Marquinhos2
 
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.26
3.14
3.52
Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Marllon
6
Uendel
5
Marcao
VI
8
Pepe4
7
Marquinhos2
10
Валдивия
Вандерсон
11
Ewerthon
VI
9
Андре
Филипе
1
Роналдо
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Gabriel
Baralhas
8
Marlon
Freitas
7
Лео
Перейра
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Wellington
Rato
Куяба
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Атлетико Гойяненсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
ТМС
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1
Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Жоржиньо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.26
3.14
3.52
Все Коэффициенты
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Куяба
Атлетико Гойяненсе
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