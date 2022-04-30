0:1
Второй тайм: 58'
41' Желтая карточкаEwerthon VI
0:1
45' ГолLuis Pereira III
Ход матча
41'
45'
0:1
4
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
11
Ewerthon
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 JoaquimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
-
-
-
19 Elton V
-
-
-
14 Paulo III
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
25 РенанВратарь
-
15 Энрике АртурЗащитник
- Полузащитник
-
18 Diego ChurinНападающий
-
17 Rickson
-
-
14 Gabriel Noga
-
13 Hayner
-
19 Shaylon
-
21 Airton Sousa
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Куяба
Атлетико Гойяненсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1
Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0
Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2