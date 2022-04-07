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  3. Финляндия: Вейккауслига
Хонка
3:2
Конец матча

Стадион:
Хака
0'
1:0
4' Гол
Эрнандес Алдайр
2:0
18' Гол
Florian Krebs2
3:0
36' Гол
Agon Sadiku
3:1
69' Пенальти
Эрвин Ли
71' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
3:2
87' Гол
Эрвин Ли
90'+4
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
11
Florian
Krebs2
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
14
Саарикиви
Ниило
18
Agon
Sadiku
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
25
Anthony
Herbert
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
8
Ацка
Нтоналнто
7
Oliver
Whyte
17
Лайне
Янне-Пекка
10
Stavros
Zarokostas
9
Эрвин
Ли
Хонка
Хака

История личных встреч

Хонка
Хака

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

В
0:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2
Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1
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