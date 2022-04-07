3:2
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
1:0
4' ГолЭрнандес Алдайр
2:0
18' ГолFlorian Krebs2
3:0
36' ГолAgon Sadiku
3:1
69' ПенальтиЭрвин Ли
71' Желтая карточкаStavros Zarokostas
3:2
87' ГолЭрвин Ли
Ход матча
4'
1:0
18'
2:0
36'
69'
3:1
87'
3:2
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Хонка
Хака
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2
Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1