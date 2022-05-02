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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
 
Позже
Нижний Новгород
Прогнозы 134
Арсенал Тула 37.3% (50)
X 38.8% (52)
Нижний Новгород 23.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Нижний Новгород
2.58
3.34
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Арсенал Тула
Нижний Новгород

История личных встреч

Арсенал Тула
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.15
Марков Евгений 4 0.15
Кангва Эванс 3 0.12
Давиташвили Зурико 3 0.12
Кангва Кингс 2 0.08
Деспотович Джордже 2 (2) 0.08
Чаушич Горан 2 0.08
Луценко Евгений 2 0.08
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.23
Козлов Алексей 4 0.15
Гоцук Кирилл 2 0.08
Горбунов Игорь 2 0.08
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 6 1
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 6 0
Костадинов Георги 6 0
Смольников Игорь 5 0
Радакович Урош 5 0
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Кайнов Максим 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 8 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
6
35%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
4
24%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

35
16
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
9%
2
13%
1-15
8
23%
2
13%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
9
26%
2
13%
76-90

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
3
12%
4
15%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
8
31%
76-90

Пропущено

52
33
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
8
15%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
8
15%
10
30%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
4
8%
4
12%
61-75
16
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
6. Локомотив Москва Заявка 26 11 8 7 38 - 35 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
12. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
13. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
9. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Локомотив Москва Заявка 13 3 7 3 17 - 21 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 134
    Арсенал Тула 37.3% (50)
    X 38.8% (52)
    Нижний Новгород 23.9% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.58
    3.34
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нижний Новгород

    Исход игры
    Арсенал Тула
    36.8% (49)
    Ничья
    39.1% (52)
    Нижний Новгород
    24.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.02% (35)
    Меньше
    66.98% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (76)
    Нет
    28.3% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (41)
    2:1 Арсенал Тула
    16.5% (22)
    1:0 Арсенал Тула
    12% (16)
    1:2 Нижний Новгород
    8.3% (11)
    0:1 Нижний Новгород
    5.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (6)
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    Арсенал Тула
    Нижний Новгород
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