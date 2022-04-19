Стадион: Арсенал (Тула)
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История личных встреч
Арсенал Тула
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.15
|Марков Евгений
|4
|0.15
|Кангва Эванс
|3
|0.12
|Давиташвили Зурико
|3
|0.12
|Кангва Кингс
|2
|0.08
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.08
|Чаушич Горан
|2
|0.08
|Луценко Евгений
|2
|0.08
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Новосельцев Иван
|1
|0.04
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.23
|Козлов Алексей
|4
|0.15
|Гоцук Кирилл
|2
|0.08
|Горбунов Игорь
|2
|0.08
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|6
|1
|Чаушич Горан
|4
|2
|Марков Евгений
|6
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Смольников Игорь
|5
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Беляев Максим
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|8
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Кечкеш Акош
|1
|1
|Козлов Алексей
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Берковский Илья
|0
|1
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
6
35%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
4
24%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90
Пропущено
35
16
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
9%
2
13%
1-15
8
23%
2
13%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
9
26%
2
13%
76-90
Забито
25
26
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
3
12%
4
15%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
8
31%
76-90
Пропущено
52
33
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
8
15%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
8
15%
10
30%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
4
8%
4
12%
61-75
16
31%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 25
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|4.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нижний Новгород
Исход игры
Арсенал Тула
34% (17)
Ничья
56% (28)
Нижний Новгород
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.49% (12)
Меньше
75.51% (37)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (25)
2:1 Арсенал Тула
16% (8)
1:0 Арсенал Тула
14% (7)
1:2 Нижний Новгород
4% (2)
0:1 Нижний Новгород
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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