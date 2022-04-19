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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
 
Позже
Нижний Новгород
Прогнозы 51
Арсенал Тула 35.3% (18)
X 54.9% (28)
Нижний Новгород 9.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Нижний Новгород
2.49
3.32
3.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал Тула
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.15
Марков Евгений 4 0.15
Кангва Эванс 3 0.12
Давиташвили Зурико 3 0.12
Кангва Кингс 2 0.08
Деспотович Джордже 2 (2) 0.08
Чаушич Горан 2 0.08
Луценко Евгений 2 0.08
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.23
Козлов Алексей 4 0.15
Гоцук Кирилл 2 0.08
Горбунов Игорь 2 0.08
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 6 1
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 6 0
Костадинов Георги 6 0
Смольников Игорь 5 0
Радакович Урош 5 0
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Кайнов Максим 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 8 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
6
35%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
4
24%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

35
16
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
9%
2
13%
1-15
8
23%
2
13%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
9
26%
2
13%
76-90

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
3
12%
4
15%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
8
31%
76-90

Пропущено

52
33
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
8
15%
3
9%
1-15
8
15%
4
12%
16-30
8
15%
10
30%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
4
8%
4
12%
61-75
16
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Арсенал Тула 35.3% (18)
    X 54.9% (28)
    Нижний Новгород 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.49
    3.32
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Нижний Новгород онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Нижний Новгород

    Исход игры
    Арсенал Тула
    34% (17)
    Ничья
    56% (28)
    Нижний Новгород
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.49% (12)
    Меньше
    75.51% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (25)
    2:1 Арсенал Тула
    16% (8)
    1:0 Арсенал Тула
    14% (7)
    1:2 Нижний Новгород
    4% (2)
    0:1 Нижний Новгород
    4% (2)
    0:0 Ничья
    4% (2)
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    Арсенал Тула
    Нижний Новгород
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