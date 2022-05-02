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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Норрчёпинг
0:0
Второй тайм: 51'
Вернаму
0' 51'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Вернаму
2.02
4.05
5.50
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
8
Абдулразак
Исхак
7
Ортмарк
Якоб
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
2
Де
Врис
Фрэнсис
25
Эрикссон
Виктор
8
Кенндал
Уильям
9
Йоханссон
Оскар
21
Магаши
Абдуссалам
20
Винст
Фредди
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Норрчёпинг
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Вернаму

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0
Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Вернаму
2.02
4.05
5.50
Все Коэффициенты
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