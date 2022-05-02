  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Норрчёпинг
2:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
55' Гол
Леви Йонатан
58' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
2:0
73' Гол
Нюман Кристоффер
76' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
88' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90'+4

Ход матча

55'
Леви Йонатан
1:0
58'
Экполо Годсвилл
 
68'
Скуласон Ари
Марковик Эман
 
71'
 
Evaldo Neto
Винст Фредди
73'
Нюман Кристоффер
(Daniel Eid)
2:0
76'
Салес Жеан Карлос
 
77'
 
Hampus Naesstroem
Кенндал Уильям
78'
 
Виндехолл Чарли
Магаши Абдуссалам
82'
Сема Майч
Леви Йонатан
 
88'
Нюман Кристоффер
 
88'
Бинаку Эгзон
Салес Жеан Карлос
 
88'
Лунд Марко
Ортмарк Якоб
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
8
Абдулразак
Исхак
7
Ортмарк
Якоб
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
2
Де
Врис
Фрэнсис
25
Эрикссон
Виктор
8
Кенндал
Уильям
9
Йоханссон
Оскар
21
Магаши
Абдуссалам
20
Винст
Фредди
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Норрчёпинг
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Вернаму

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0
Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Норрчёпинг 2:0 Вернаму онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     