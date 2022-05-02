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  3. Швеция: Суперэттан
Далкурд
0:2
Второй тайм: 50'
Эстер
0'
0:1
2' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
40' Красная карточка
Fabio Dixon
0:2
47' Гол
Стенберг Джон
50'

Ход матча

2'
0:1
Бергмарк-Виберг Адам
(Родич Владимир)
40'
Fabio Dixon
 
46'
Suleman Zurmati
Лагерфельдт Лукас
 
47'
0:2
Стенберг Джон
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Эстер
3.44
8.36
2.18
Все Коэффициенты
45
Аллен
Бобби
5
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
2
Олберкис
Сигитас
3
Alex
Simovski
32
Stefan
Wolf2
99
Лагерфельдт
Лукас
39
Andreas
Katsantonis
14
Костонс
Кун
7
Кабаши
Ариан
8
Pashang
Abdulla
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
7
Косица
Дзенис
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Далкурд
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Далкурд
Эстер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0
Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3
Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Fabio Dixon увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бергмарк-Виберг Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Эстер
3.44
8.36
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Далкурд 0:2 Эстер онлайн

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