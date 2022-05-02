0:1
2' ГолБергмарк-Виберг Адам
40' Красная карточкаFabio Dixon
0:2
47' ГолСтенберг Джон
0:3
66' ГолAhmed Bonnah
79' Желтая карточкаAhmed Bonnah
Ход матча
2'
40'
47'
0:2
66'
0:3
79'
45
Аллен
Бобби
32
Stefan
Wolf2
14
Костонс
Кун
- Основной состав
-
45 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арин ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Далкурд
Эстер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0
Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0
Эстер
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3
Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0