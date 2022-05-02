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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Силькеборг
2:2
Перерыв
Ольборг
0'
1:0
1' Гол
Lukas Engel
1:1
25' Гол
Андреасен Лука
2:1
32' Гол
Lukas Engel
2:2
44' Гол
Андреасен Лука

Ход матча

1'
Lukas Engel
(Бринк Марк)
1:0
25'
1:1
Андреасен Лука
(Макарич Милан)
32'
Lukas Engel
2:1
44'
2:2
Андреасен Лука
(Макарич Милан)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Ольборг
1.93
5.56
3.81
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
15
Хагельскьер
Андерс
36
Тораринссон
Гудмундур
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
9
Макарич
Милан
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СДЧГ
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 48'
    Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ольборг выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Контроль мяча: Силькеборг: 45%, Ольборг: 55%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 45'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    45'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Ольборг
    1.93
    5.56
    3.81
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    Где смотреть матч Силькеборг 2:2 Ольборг онлайн

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