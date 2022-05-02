  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 6551
Силькеборг
4:2
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
1' Гол
Lukas Engel
1:1
25' Гол
Андреасен Лука
2:1
32' Гол
Lukas Engel
2:2
44' Гол
Андреасен Лука
3:2
51' Гол
Валлис Николай
66' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
4:2
68' Гол
Tobias Sahlquist
71' Желтая карточка
Карстенсен Расмус
90'+4

Ход матча

1'
Lukas Engel
(Бринк Марк)
1:0
25'
1:1
Андреасен Лука
(Макарич Милан)
32'
Lukas Engel
2:1
44'
2:2
Андреасен Лука
(Макарич Милан)
51'
Валлис Николай
(Гояни Роберт)
3:2
57'
 
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
57'
 
Oliver Ross
Куск Каспер
66'
 
Хёйхольт Мальте
68'
Tobias Sahlquist
4:2
71'
Карстенсен Расмус
 
75'
 
Кристенсен Магнус
Хёйхольт Мальте
75'
 
Casper Gedsted Hansen
Паллесен Кристоффер
78'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Валлис Николай
 
78'
Mads Kaalund III
Anders Klynge
 
87'
 
Anosike Ementa
Андерсен Лукас
87'
Тенгстедт Сёрен
Гояни Роберт
 
87'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
90'
Oliver Sonne
Lukas Engel
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
15
Хагельскьер
Андерс
36
Тораринссон
Гудмундур
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
9
Макарич
Милан
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СДЧГ
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Тактическая замена. Лукас Энгель уходит с поля и его заменяет Оливер Сонн
    • 91'
      Пелле Мэттсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 90'
      Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Ольборг: 49%.
    • 90'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Аносике Эмента из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Расмус Карстенсен
    • 90'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Аносике Эмента делает скидку назад вдоль ворот
    • 89'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 4:2 Ольборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     