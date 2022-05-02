Стадион: JYSK Park Зрители: 6551
4:2
Конец матча
1:0
1' ГолLukas Engel
1:1
25' ГолАндреасен Лука
2:1
32' ГолLukas Engel
2:2
44' ГолАндреасен Лука
3:2
51' ГолВаллис Николай
66' Желтая карточкаХёйхольт Мальте
4:2
68' ГолTobias Sahlquist
71' Желтая карточкаКарстенсен Расмус
Ход матча
1'
1:0
25'
1:1
32'
2:1
44'
2:2
51'
3:2
66'
68'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Ольборг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0
Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1