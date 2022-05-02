Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Пелле Мэттсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

87' Тактическая замена. Гояни Роберт уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Силькеборг

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Гояни Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Гояни Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Как он промахнулся? Oliver Ross имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ольборг выполняет удар от ворот.

82' Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

81' Ольборг выполняет удар от ворот.

81' Как он промахнулся? Тордарсон Стефан-Тейтюр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Силькеборг выполняет удар от ворот.

77' Андерсен Лукас из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

77' Лукас Энгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' После удара головой, который сделал Каспер Ваарст Хуг мяч выносится вратарем на угловой

75' Силькеборг выполняет удар от ворот.

75' Oliver Ross из команды Ольборг делает пас партнеру.

74' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

74' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

72' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Расмус Карстенсен получил желтую карточку от судьи

71' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Силькеборг выполняет удар от ворот.

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Г О О О О Л - Тобиас Сальквист первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

68' Плохо сыграл Гранли Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Андерс Клинге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Хёйхольт Мальте - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

64' Бринк Марк из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

62' Силькеборг выполняет удар от ворот.

61' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ольборг выполняет удар от ворот.

60' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

57' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

57' Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

55' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ольборг выполняет удар от ворот.

54' Как он промахнулся? Себастьян Йоргенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.

54' Ольборг выполняет удар от ворот.

54' Какой промах! Тобиас Сальквист имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Валлис Николай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Валлис Николай забивает с левой ноги!

51' Ольборг выполняет удар от ворот.

51' Игрок Лукас Энгель из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Фоссум Ивер пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

50' Андерс Клинге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе