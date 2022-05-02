Стадион: Гамла Уллеви
1:0
34' ГолВильхельмссон Оскар
47' Желтая карточкаБергквист Дуг
Ход матча
34'
47'
50'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
44 Владение мячом, % 56
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Гётеборг
Кальмар
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
35 матчей
37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3
Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2