0:0
Второй тайм: 51'
22' Желтая карточкаErik Hedenquist
Ход матча
21
Веде
Антон
17
Берг
Виктор
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
10
Хейер
Мелкер
14
Перссон
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
-
25 Бликст ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Норрбю
Ландскруна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3
Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1