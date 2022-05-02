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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
0:0
Конец матча
Ландскруна
0'
22' Желтая карточка
Erik Hedenquist
65' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
78' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
80' Желтая карточка
Эгнелль Адам
82' Желтая карточка
Каддура Амр
90' Желтая карточка
Дзабич Робин
90'+6
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
21
Веде
Антон
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
17
Берг
Виктор
20
Джобе
Бубакарр
7
Бекай
Перпарим
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
5
Edvin
Dahlqvist
14
Перссон
Эрик
9
Олссон
Линус
Норрбю
3-5-2
Ландскруна
3-5-2

История личных встреч

Норрбю
Ландскруна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3
Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Erik Hedenquist получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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