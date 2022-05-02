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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хаммарбю
0:0
Перерыв
Мальмё
0'
30' Желтая карточка
Джазе Моханад
42' Желтая карточка
Боянич Дарьян

Ход матча

20'
 
Абубакари Малик
Бергет Йо Инге
30'
Джазе Моханад
 
42'
Боянич Дарьян
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
2.42
3.54
4.02
Все Коэффициенты
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
4
Мадьяр
Ричард
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
11
Тойвонен
Ола
32
Бергет
Йо
Инге
5
Рикс
Сёрен
Хаммарбю
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Боянич Дарьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Бергет Йо Инге уходит с поля. Malik Abubakari выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Мальмё
2.42
3.54
4.02
Все Коэффициенты
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