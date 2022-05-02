  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хаммарбю
0:0
Конец матча
Мальмё
0'
30' Желтая карточка
Джазе Моханад
41' Желтая карточка
Боянич Дарьян
75' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+6

Ход матча

20'
 
Абубакари Малик
Бергет Йо Инге
30'
Джазе Моханад
 
41'
Боянич Дарьян
 
59'
 
Нанаси Себастьян
Тойвонен Ола
67'
Фенгер Мадс
Джазе Моханад
 
75'
 
Ракип Эрдаль
77'
Лахдо Майкель
Сельмани Астрит
 
78'
 
Ларссон Эрик
Ольссон Мартин
78'
 
Hugo Larsson
Рикс Сёрен
86'
Bjoern Paulsen
Сандберг Симон
 
86'
Видгрен Деннис
Боянич Дарьян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 54 Владение мячом, % 46
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
4
Мадьяр
Ричард
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
11
Тойвонен
Ола
32
Бергет
Йо
Инге
5
Рикс
Сёрен
Хаммарбю
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Боянич Дарьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Бергет Йо Инге уходит с поля. Malik Abubakari выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Хаммарбю 0:0 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     