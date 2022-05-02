Стадион: Теле2 Арена
30' Желтая карточкаДжазе Моханад
41' Желтая карточкаБоянич Дарьян
75' Желтая карточкаРакип Эрдаль
Ход матча
30'
41'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
54 Владение мячом, % 46
24
Довин
Оливер
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейПолузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
Хаммарбю
Мальмё
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2