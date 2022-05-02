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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Байер Л
 
Позже
Айнтрахт Фр
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
7
Хрустиц
Айдин
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
21
Ахе
Рагнар
39
Пасьенса
Гонсало
Байер Л
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Байер Л
Айнтрахт Фр

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

55.6%
7.4%
37%
15 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 21 (1) 0.68
Диаби Мусса 12 0.39
Вирц Флориан 7 0.23
Андрих Роберт 4 0.13
Аларио Лукас 4 0.13
Беллараби Карим 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Паулиньо Жозе 3 0.1
Та Джонатан 2 0.06
Фримпонг Жереми 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Азмун Сердар 1 0.03
Паласиос Эксекиэль 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.23
Линдстрём Йеспер 5 0.16
Костич Филип 4 0.13
Н'Дика Эван 4 0.13
Камада Даити 4 0.13
Тута 3 0.1
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустиц Айдин 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Андрих Роберт 5 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Инкапье Пьеро 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
22
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
4
18%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
7
29%
29%
16-30
7
30%
4
17%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

34
19
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
15%
2
11%
1-15
10
29%
29%
4
21%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
7
21%
5
26%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
4
19%
1-15
4
16%
5
24%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Забито

68
41
33 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
10
15%
4
10%
1-15
13
19%
7
17%
16-30
10
15%
8
20%
31-45
10
15%
8
20%
46-60
11
16%
5
12%
61-75
14
21%
9
22%
76-90

Пропущено

48
45
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
7
15%
6
13%
1-15
5
10%
12
27%
16-30
11
23%
5
11%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
7
15%
9
20%
61-75
11
23%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
4. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
5. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
13. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Кортус Бенжмани

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Байер Л 82.6% (95)
    X 11.3% (13)
    Айнтрахт Фр 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.43
    5.85
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Байер Л - Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Байер Л
    82.6% (95)
    Ничья
    11.3% (13)
    Айнтрахт Фр
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (80)
    Меньше
    23.81% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.81% (88)
    Нет
    16.19% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    47.8% (55)
    3:1 Байер Л
    12.2% (14)
    1:0 Байер Л
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    2:0 Байер Л
    5.2% (6)
    3:2 Байер Л
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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    Айнтрахт Фр
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