Стадион: БайАрена
Позже
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
35
Тута
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
21
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
21 Ахе РагнарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Айнтрахт Фр
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
55.6%
7.4%
37%
15 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|21 (1)
|0.68
|Диаби Мусса
|12
|0.39
|Вирц Флориан
|7
|0.23
|Андрих Роберт
|4
|0.13
|Аларио Лукас
|4
|0.13
|Беллараби Карим
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Паулиньо Жозе
|3
|0.1
|Та Джонатан
|2
|0.06
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Азмун Сердар
|1
|0.03
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.23
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.16
|Костич Филип
|4
|0.13
|Н'Дика Эван
|4
|0.13
|Камада Даити
|4
|0.13
|Тута
|3
|0.1
|Соу Джибриль
|2
|0.06
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|Хрустиц Айдин
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Андрих Роберт
|5
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Инкапье Пьеро
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Ленц Кристофер
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
7
21%
4
18%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
7
29%
29%
16-30
7
30%
4
17%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
34
19
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
15%
2
11%
1-15
10
29%
29%
4
21%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
4
12%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
7
21%
5
26%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
4
19%
1-15
4
16%
5
24%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
28%
5
24%
76-90
Забито
68
41
33 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
10
15%
4
10%
1-15
13
19%
7
17%
16-30
10
15%
8
20%
31-45
10
15%
8
20%
46-60
11
16%
5
12%
61-75
14
21%
9
22%
76-90
Пропущено
48
45
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
7
15%
6
13%
1-15
5
10%
12
27%
16-30
11
23%
5
11%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
7
15%
9
20%
61-75
11
23%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|80 - 50
|63
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|56 - 40
|55
|4.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|6.
|Кёльн
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 51
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|11.
|Бохум
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|34 - 48
|39
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|40 - 52
|38
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 50
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 33
|15
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Байер Л - Айнтрахт Фр
Исход игры
Байер Л
82.6% (95)
Ничья
11.3% (13)
Айнтрахт Фр
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (80)
Меньше
23.81% (25)
Обе команды забьют
Да
83.81% (88)
Нет
16.19% (17)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
47.8% (55)
3:1 Байер Л
12.2% (14)
1:0 Байер Л
8.7% (10)
1:1 Ничья
7% (8)
2:0 Байер Л
5.2% (6)
3:2 Байер Л
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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