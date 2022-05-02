  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Боруссия М
 
Позже
РБ Лейпциг
1
Зоммер
Янн
15
Бейер
Джордан
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
23
Хофманн
Йонас
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Боруссия М
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Боруссия М
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 8 (2) 0.27
Хофманн Йонас 8 0.27
Эмболо Брель 7 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.13
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.13
Штиндль Ларс 3 0.1
Тюрам Маркус 3 0.1
Закария Денис 2 0.07
Коне Куадио 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.03
Лайнер Штефан 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 17 (1) 0.55
Андре Силва 10 (3) 0.32
Собослаи Доминик 6 0.19
Поульсен Юссуф 6 0.19
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.16
Лаймер Конрад 4 0.13
Хенрихс Бенджамин 3 0.1
Ольмо Дани 3 0.1
Айдара Амаду 3 0.1
Анхелиньо Хосе 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Орбан Вилли 1 0.03
Мукиэле Норди 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 9 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эльведи Нико 3 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 6 0
Кампль Кевин 4 0
Адамс Тайлер 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
16%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
8
32%
5
18%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
3
12%
4
14%
76-90

Пропущено

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
24%
5
33%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Забито

19
39
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
6
32%
1
3%
1-15
3
16%
7
18%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
0
0%
11
28%
46-60
1
5%
8
21%
61-75
4
21%
8
21%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
3%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
3
18%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
3
9%
2
12%
61-75
13
41%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
67
29 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
23%
3
4%
1-15
6
14%
13
19%
16-30
13
30%
30%
9
13%
31-45
4
9%
15
22%
46-60
4
9%
15
22%
61-75
7
16%
12
18%
76-90

Пропущено

57
32
28 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
7
12%
6
19%
1-15
10
18%
1
3%
16-30
11
19%
4
13%
31-45
8
14%
9
28%
46-60
5
9%
4
13%
61-75
16
28%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
4. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
5. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
13. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Петерсен Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 112
    Боруссия М 10.7% (12)
    X 19.6% (22)
    РБ Лейпциг 69.6% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.23
    4.50
    1.76
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия М - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия М
    10.7% (12)
    Ничья
    19.6% (22)
    РБ Лейпциг
    69.6% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.87% (73)
    Меньше
    31.13% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    83.96% (89)
    Нет
    16.04% (17)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    49.1% (55)
    1:1 Ничья
    14.3% (16)
    0:1 РБ Лейпциг
    9.8% (11)
    2:1 Боруссия М
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.6% (4)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.6% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия М
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     