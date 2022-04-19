Стадион: Боруссия Парк
Позже
История личных встреч
Боруссия М
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|8 (2)
|0.27
|Хофманн Йонас
|8
|0.27
|Эмболо Брель
|7
|0.23
|Нойхаус Флориан
|4
|0.13
|Бенсебаини Рами
|4 (2)
|0.13
|Штиндль Ларс
|3
|0.1
|Тюрам Маркус
|3
|0.1
|Закария Денис
|2
|0.07
|Коне Куадио
|2
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|17 (1)
|0.55
|Андре Силва
|10 (3)
|0.32
|Собослаи Доминик
|6
|0.19
|Поульсен Юссуф
|6
|0.19
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.16
|Лаймер Конрад
|4
|0.13
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|3
|0.1
|Айдара Амаду
|3
|0.1
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|9
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Эльведи Нико
|3
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|6
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Адамс Тайлер
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
28
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
16%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
8
32%
5
18%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
3
12%
4
14%
76-90
Пропущено
25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
24%
5
33%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Забито
19
39
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
6
32%
1
3%
1-15
3
16%
7
18%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
0
0%
11
28%
46-60
1
5%
8
21%
61-75
4
21%
8
21%
76-90
Пропущено
32
17
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
3%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
3
18%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
3
9%
2
12%
61-75
13
41%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
67
29 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
23%
3
4%
1-15
6
14%
13
19%
16-30
13
30%
30%
9
13%
31-45
4
9%
15
22%
46-60
4
9%
15
22%
61-75
7
16%
12
18%
76-90
Пропущено
57
32
28 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
7
12%
6
19%
1-15
10
18%
1
3%
16-30
11
19%
4
13%
31-45
8
14%
9
28%
46-60
5
9%
4
13%
61-75
16
28%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 66
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|36 - 55
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия М
14% (7)
Ничья
22% (11)
РБ Лейпциг
64% (32)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48% (24)
1:1 Ничья
14% (7)
0:1 РБ Лейпциг
10% (5)
2:1 Боруссия М
8% (4)
2:2 Ничья
6% (3)
1:3 РБ Лейпциг
4% (2)
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