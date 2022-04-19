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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Боруссия М
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 50
Боруссия М 14% (7)
X 22% (11)
РБ Лейпциг 64% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
РБ Лейпциг
4.60
4.45
1.78
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Боруссия М
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 8 (2) 0.27
Хофманн Йонас 8 0.27
Эмболо Брель 7 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.13
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.13
Штиндль Ларс 3 0.1
Тюрам Маркус 3 0.1
Закария Денис 2 0.07
Коне Куадио 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.03
Лайнер Штефан 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 17 (1) 0.55
Андре Силва 10 (3) 0.32
Собослаи Доминик 6 0.19
Поульсен Юссуф 6 0.19
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.16
Лаймер Конрад 4 0.13
Хенрихс Бенджамин 3 0.1
Ольмо Дани 3 0.1
Айдара Амаду 3 0.1
Анхелиньо Хосе 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Орбан Вилли 1 0.03
Мукиэле Норди 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 9 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эльведи Нико 3 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 6 0
Кампль Кевин 4 0
Адамс Тайлер 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
28
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
16%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
8
32%
5
18%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
3
12%
4
14%
76-90

Пропущено

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
24%
5
33%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Забито

19
39
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
6
32%
1
3%
1-15
3
16%
7
18%
16-30
5
26%
4
10%
31-45
0
0%
11
28%
46-60
1
5%
8
21%
61-75
4
21%
8
21%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
1
3%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
3
18%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
3
9%
2
12%
61-75
13
41%
5
29%
29%
76-90

Забито

44
67
29 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 18
4 Не забивали 5
10
23%
3
4%
1-15
6
14%
13
19%
16-30
13
30%
30%
9
13%
31-45
4
9%
15
22%
46-60
4
9%
15
22%
61-75
7
16%
12
18%
76-90

Пропущено

57
32
28 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
7
12%
6
19%
1-15
10
18%
1
3%
16-30
11
19%
4
13%
31-45
8
14%
9
28%
46-60
5
9%
4
13%
61-75
16
28%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
4. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Боруссия М 14% (7)
    X 22% (11)
    РБ Лейпциг 64% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.60
    4.45
    1.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия М - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия М
    14% (7)
    Ничья
    22% (11)
    РБ Лейпциг
    64% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    48% (24)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    0:1 РБ Лейпциг
    10% (5)
    2:1 Боруссия М
    8% (4)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:3 РБ Лейпциг
    4% (2)
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    Боруссия М
    РБ Лейпциг
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