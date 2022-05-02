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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Юнайтед
3:0
Второй тайм: 76'
Брентфорд
0'
1:0
9' Гол
Фернандеш Бруну
44' Undefined phrase: football_event_
Роналду Криштиану
54' Желтая карточка
Матич Неманья
2:0
61' Пенальти
Роналду Криштиану
3:0
72' Гол
Варан Рафаэль
76'

Ход матча

9'
Фернандеш Бруну
(Эланга Энтони)
1:0
44'
Роналду Криштиану
 
54'
Матич Неманья
 
61'
Роналду Криштиану
2:0
71'
Фред Сантос
Матич Неманья
 
71'
 
Дасилва Джошуа
Норгор Кристиан
71'
 
Йенсен Матиас
Янельт Витали
72'
Варан Рафаэль
3:0
75'
Джонс Фил
Мата Хуан
 
75'
Кавани Эдинсон
Эланга Энтони
 
76'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 137
Манчестер Юнайтед 84.7% (116)
X 9.5% (13)
Брентфорд 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брентфорд
1.80
5.30
4.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
2
Линделоф
Виктор
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
36
Эланга
Энтони
8
Мата
Хуан
18
Фернандеш
Бруну
7
Роналду
Криштиану
1
Райя
Давид
30
Расмуссен
Мадс
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
21
Эриксен
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Брентфорд
5-3-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 17 (2) 0.47
Фернандеш Бруну 10 0.28
Гринвуд Мэйсон 5 0.14
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.08
Эланга Энтони 2 0.06
Кавани Эдинсон 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.34
Висса Йоан 5 0.14
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.09
Каньос Серхи 2 0.06
Янссон Понтус 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 7 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 3 0
Линделоф Виктор 3 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 7 0
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Бех Мадс 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
4
13%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
6
25%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
29%
8
28%
31-45
7
33%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
5
17%
76-90

Забито

26
18
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
6
23%
4
22%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
3
16%
76-90

Забито

56
42
22 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
9%
4
10%
1-15
6
11%
6
14%
16-30
11
20%
5
12%
31-45
9
16%
9
21%
46-60
12
21%
5
12%
61-75
13
23%
13
31%
76-90

Пропущено

50
48
22 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
7
14%
6
13%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
9
18%
12
25%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
12
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4
Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед 3:0 Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд 0:3 Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед 3:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд 0:3 Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед 3:0 Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд 0:3 Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Замена
    77'
    Ответная замена в составе "Брентфорда" произошла. Вместо Брайана Мбеумо шанс проявить себя получил Йоан Висса.
  • 76'
    Мягко забросил в штрафную соперника Дасилва на ход Йенсену, но тот в борьбе против Варана нарушил правила.
  • Замена
    75'
    Двойная замена в составе манкунианцев произошла. Вместо Маты и Эланги свое игровое время получили Джонс и Кавани.
  • Описание гола
    74'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Рафаэль Варан! С угла поля навесил Фернандеш в центр штрафной, где в силовой борьбе с защитником пробил в падении с лету Варан точно в угол. Не видел момент удара Райя и не смог спасти свою команду.
  • 73'
    Прорвался в штрафную соперника Мактоминай и низом пробил по воротам, но Райя на угловой перевел в падении.
  • Замена
    72'
    Двойная замена в составе гостей произошла тут же. Вместо Янельта и Норгора игру продолжать будут Йенсен и Дасилва.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Манчестер Юнайтед" произошла. Вместо Неманьи Матича на поле появился Фред Сантос.
  • 70'
    Диагональ исполнял Далот в штрафную соперника на Элангу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 69'
    Догнал мяч на левой бровке Генри и забросил на дальнюю штангу, где пробил головой Янельт, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 68'
    С угла поля навесил Эриксен в штрафную на Норгора, но тот в верховой борьбе против Роналду нарушил правила.
  • Угловой
    67'
    Отобрал мяч в чужой штрафной Тони после ошибки от Теллеса, но подстраховал партнера Варан и вынес сферу на угловой.
  • 66'
    По флангу Теллес забросил на ход Мактоминаю, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 65'
    Снова ворвался в штрафную с фланга Роналду и упал в борьбе против Айера, но на этот раз свисток арбитра промолчал.
  • 64'
    Теперь уже Расмуссен навесил в центр штрафной с правого фланга, но на выходе Де Хеа забрал мяч в свои руки.
  • 63'
    С фланга Тони мягко забрасывал в центр штрафной на Мбеумо, но тому помешал в верховой борьбе пробить Линделоф.
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    • Пенальти
      62'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Криштиану Роналду! Этот гол уже никто не отнимет у Роналду, который уверенно исполнил пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.
    • Пенальти!
      61'
      Убежал в контратаку по флангу Роналду, сместился в штрафную и упал на газон в борьбе с Генри. Судья назначил пенальти.
    • 60'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Расмуссен и навесил во вратарскую, но здесь Линделоф не позволил пробить Тони.
    • Опасный момент
      59'
      Выиграл подбор в штрафной соперника Янельт и пробил низом в дальний угол, но Де Хеа ногой смог отбить сферу в сторону.
    • 58'
      Навесил со штрафного Эриксен на дальнюю штангу, но вынес сферу головой подальше от ворот Варан.
    • Угловой
      57'
      Ушел от соперника по флангу Мбеумо и навесил в центр штрафной, где головой вынес сферу на угловой Линделоф.
    • 56'
      Отличный диагональный пас Мата исполнял на правый фланг, куда забегал Эланга, но перехватил этот пас Бех.
    • Опасный момент
      55'
      Со штрафного пробивал Эриксен в дальний нижний угол, но в падении Де Хеа смог спасти свою команду.
    • Желтая карточка
      54'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Эриксен и вынудил нарушить правила Матича, который получил желтую карточку.
    • 53'
      Выскакивал в штрафную соперника Фернандеш после заброса от Роналду и пробил низом в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
    • 52'
      По флангу забросил Норгор в штрафную на ход Тони, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Мактоминай.
    • 51'
      Мягко забросил Норгор на ход Генри, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • Опасный момент
      50'
      Отличным пасом Фернандеш запустил в штрафную соперника Роналду, который пробил вторым касанием, но Райя перевел мяч на выходе ногами в перекладину.
    • 49'
      С фланга Теллес низом прострелил в штрафную на Матича, но тому помешал пробить в подкате Айер.
    • 48'
      Со штрафного навесил Эриксен на дальнюю штангу, где пробил с лету Тони, но мяч полетел крайне неточно.
    • 47'
      На фланге получил по ногам Тони в подкате от Мактоминая. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • Видеоповтор
      45'
       Криштиану Роналду! Поймали соперника на контратаке манкунианцы. Фернандеш пасом запустил по флангу Мату, который покатил поперек на Роналду. Португалец без труда переиграл Райю, пробив точно под рукой голкипера. Гол был отменен из-за офсайда после просмотра повтора.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
    • 44'
      Диагональ исполнял Расмуссен с фланга в штрафную на Тони, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Де Хеа.
    • 43'
      Накрутил соперника на фланге Эриксен финтом и подал на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Угловой
      42'
      Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Эриксен, но мяч головой вынес на угловой Мактоминай.
    • 41'
      Догнал мяч Мбеумо у лицевой линии и тут же прострелил на дальнюю штангу. Никого из партнеров там не оказалось.
    • 40'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Далот и с лету пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
    • 39'
      С угла поля навесил в центр штрафной Фернандеш, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше Генри.
    • 38'
      Выиграл верх на чужой половине поля Тони и забросил вперед на Мбеумо, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 37'
      Со штрафного навесил Мата на дальнюю штангу, куда врывался Варан, но у него буквально с головы мяч на выходе снял Райя.
    • 36'
      На фланге получил по ногам Фернандег в силовой борьбе против Норгора. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
    • 35'
      Диагональ исполнял Матич на правый фланг, куда забегал Мата, но перехватил мяч в последний момент Генри.
    • 34'
      Тонко отдавал пас Мактоминай в штрафную на ход Эланге, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Айер.
    • 33'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и скинул на Мату, который пробил в касание, но немного неточно.
    • 32'
      Мягко забрасывал Далот в штрафную соперника, но вышел Райя из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 31'
      В центре поля Роналду руками уложил н газон соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.
    • 30'
      Красивый пас пяткой отдавал Роналду в штрафную на ход Фернандешу, но перехватил мяч в последний момент Бех.
    • 29'
      Прямой ногой Норгор наступил на ногу Эланге в центре поля. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
    • 28'
      С угла поля навесил Эриксен в центр штрафной, но здесь Варан головой вынес мяч подальше от ворот.
    • 27'
      Ворвался в штрафную соперника Роналду после скидки от Эланги, но упал в борьбе против Расмуссена. Свисток арбитра промолчал.
    • 26'
      Со штрафного пробивал Роналду в ближний верхний угол, но без особых проблем Райя забрал мяч в свои руки.
    • 25'
      Перед чужой штрафной получил по ногам в подкате Эланга от Беха. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".
    • 24'
      Отличный пас вырезал Эриксен в штрафную на Тони, который пробил головой в падении, но мяч полетел крайне неточно.
    • 23'
      Отдавал пас Тони с фланга в центр штрафной на Эриксена, но вышел из ворот Де Хеа и вынес сферу ногой в аут.
    • 22'
      Мягко забросил Мата в штрафную, куда врывался Роналду, но на выходе перехватил этот пас Райя.
    • 21'
      В центре поля получил по ногам Мактоминай в подкате от Норгора. Штрафной удар исполнять будут манкуниацны.
    • 20'
      Прорывался к воротам соперника Тони и отдал пас вперед на Мбеумо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 19'
      Догнал мяч у лицевой линии Фернандеш и покатил в касание поперек, но сфера в полете выскочила за пределы поля.
    • 18'
      Пробивал головой Мбеумо после навеса от Расмуссена, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 17'
      Диагональ Эриксен исполнял в штрафную соперника на Мбеумо, но того опередил Варан и вынес сферу в аут.
    • 16'
      Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
    • 15'
      Прорвался по флангу Генри и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в падении Тони.
    • 14'
      Мягко забросил в штрафную соперника Эриксен на ход Тони, но тот пробить головой в борьбе с Вараном не смог.
    • 13'
      С правого фланга низом покатил Эланга в центр на Фернандеша, но тому пробить в силовой борьбе не дал Генри.
    • 12'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Эриксен после сольного прохода, но мяч оказался точно в руках Де Хеа.
    • 11'
      Прорвался Эриксен к штрафной соперника и отдал вперед на Тони, но тому пробить в силовой борьбе не дал Варан.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бруну Фернандеш! Дальний заброс исполнил Матич в штрафную соперника на ход Эланге, который от лицевой линии прострелил вдоль ворот точно на Фернандеша. Португальцу оставалось лишь попасть по пустым воротам.
    • 8'
      Теллес догнал мяч на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 7'
      Прорывался по правому флангу Далот и покатил в центр на Элангу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.
    • 6'
      Забросил в штрафную соперника Мактоминай на ход Роналду, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Янссона.
    • 5'
      С правого фланга навесил Янельт в центр штрафной, но мяч кулаками на угловой вынес на выходе Де Хеа.
    • 4'
      С левого фланга прострелил вдоль ворот Мбеумо в штрафную на Тони, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.
    • 3'
      Забросил Фернандеш в штрафную соперника на ход Роналду, но тот не удержал равновесие в борьбе с защитником и не смог добраться до мяча.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 3:0 Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    84.7% (116)
    Ничья
    9.5% (13)
    Брентфорд
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.5% (35)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    19% (26)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    12.4% (17)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.8% (8)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.8% (8)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.2% (3)
    1:2 Брентфорд
    1.5% (2)
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