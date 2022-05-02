Замена в составе "Манчестер Юнайтед" произошла. Вместо Неманьи Матича на поле появился Фред Сантос.

Двойная замена в составе гостей произошла тут же. Вместо Янельта и Норгора игру продолжать будут Йенсен и Дасилва.

Прорвался в штрафную соперника Мактоминай и низом пробил по воротам, но Райя на угловой перевел в падении.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Рафаэль Варан! С угла поля навесил Фернандеш в центр штрафной, где в силовой борьбе с защитником пробил в падении с лету Варан точно в угол. Не видел момент удара Райя и не смог спасти свою команду.

Двойная замена в составе манкунианцев произошла. Вместо Маты и Эланги свое игровое время получили Джонс и Кавани.

Мягко забросил в штрафную соперника Дасилва на ход Йенсену, но тот в борьбе против Варана нарушил правила.

Ответная замена в составе "Брентфорда" произошла. Вместо Брайана Мбеумо шанс проявить себя получил Йоан Висса.

С фланга Тони мягко забрасывал в центр штрафной на Мбеумо, но тому помешал в верховой борьбе пробить Линделоф.

Теперь уже Расмуссен навесил в центр штрафной с правого фланга, но на выходе Де Хеа забрал мяч в свои руки.

Снова ворвался в штрафную с фланга Роналду и упал в борьбе против Айера, но на этот раз свисток арбитра промолчал.

По флангу Теллес забросил на ход Мактоминаю, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить мяч в пределах поля.

Отобрал мяч в чужой штрафной Тони после ошибки от Теллеса, но подстраховал партнера Варан и вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Эриксен в штрафную на Норгора, но тот в верховой борьбе против Роналду нарушил правила.

Догнал мяч на левой бровке Генри и забросил на дальнюю штангу, где пробил головой Янельт, но мяч застрял в гуще защитников.

Диагональ исполнял Далот в штрафную соперника на Элангу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

Выскакивал в штрафную соперника Фернандеш после заброса от Роналду и пробил низом в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

Грамотно подставился на чужой половине поля Эриксен и вынудил нарушить правила Матича, который получил желтую карточку.

Со штрафного пробивал Эриксен в дальний нижний угол, но в падении Де Хеа смог спасти свою команду.

Отличный диагональный пас Мата исполнял на правый фланг, куда забегал Эланга, но перехватил этот пас Бех.

Ушел от соперника по флангу Мбеумо и навесил в центр штрафной, где головой вынес сферу на угловой Линделоф.

Навесил со штрафного Эриксен на дальнюю штангу, но вынес сферу головой подальше от ворот Варан.

Выиграл подбор в штрафной соперника Янельт и пробил низом в дальний угол, но Де Хеа ногой смог отбить сферу в сторону.

Ушел от соперника на скорости по флангу Расмуссен и навесил во вратарскую, но здесь Линделоф не позволил пробить Тони.

Убежал в контратаку по флангу Роналду, сместился в штрафную и упал на газон в борьбе с Генри. Судья назначил пенальти.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Криштиану Роналду! Этот гол уже никто не отнимет у Роналду, который уверенно исполнил пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.

На фланге получил по ногам Тони в подкате от Мактоминая. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного навесил Эриксен на дальнюю штангу, где пробил с лету Тони, но мяч полетел крайне неточно.

С фланга Теллес низом прострелил в штрафную на Матича, но тому помешал пробить в подкате Айер.

Отличным пасом Фернандеш запустил в штрафную соперника Роналду, который пробил вторым касанием, но Райя перевел мяч на выходе ногами в перекладину.

Мягко забросил Норгор на ход Генри, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

По флангу забросил Норгор в штрафную на ход Тони, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Мактоминай.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Криштиану Роналду! Поймали соперника на контратаке манкунианцы. Фернандеш пасом запустил по флангу Мату, который покатил поперек на Роналду. Португалец без труда переиграл Райю, пробив точно под рукой голкипера. Гол был отменен из-за офсайда после просмотра повтора.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Диагональ исполнял Расмуссен с фланга в штрафную на Тони, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Де Хеа.

43' Накрутил соперника на фланге Эриксен финтом и подал на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

42' Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Эриксен, но мяч головой вынес на угловой Мактоминай.

41' Догнал мяч Мбеумо у лицевой линии и тут же прострелил на дальнюю штангу. Никого из партнеров там не оказалось.

40' Выиграл подбор у штрафной соперника Далот и с лету пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

39' С угла поля навесил в центр штрафной Фернандеш, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше Генри.

38' Выиграл верх на чужой половине поля Тони и забросил вперед на Мбеумо, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

37' Со штрафного навесил Мата на дальнюю штангу, куда врывался Варан, но у него буквально с головы мяч на выходе снял Райя.

36' На фланге получил по ногам Фернандег в силовой борьбе против Норгора. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

35' Диагональ исполнял Матич на правый фланг, куда забегал Мата, но перехватил мяч в последний момент Генри.

34' Тонко отдавал пас Мактоминай в штрафную на ход Эланге, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Айер.

33' Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и скинул на Мату, который пробил в касание, но немного неточно.

32' Мягко забрасывал Далот в штрафную соперника, но вышел Райя из ворот и спокойно забрал мяч в свои руки.

31' В центре поля Роналду руками уложил н газон соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.

30' Красивый пас пяткой отдавал Роналду в штрафную на ход Фернандешу, но перехватил мяч в последний момент Бех.

29' Прямой ногой Норгор наступил на ногу Эланге в центре поля. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

28' С угла поля навесил Эриксен в центр штрафной, но здесь Варан головой вынес мяч подальше от ворот.

27' Ворвался в штрафную соперника Роналду после скидки от Эланги, но упал в борьбе против Расмуссена. Свисток арбитра промолчал.

26' Со штрафного пробивал Роналду в ближний верхний угол, но без особых проблем Райя забрал мяч в свои руки.

25' Перед чужой штрафной получил по ногам в подкате Эланга от Беха. Опасный стандарт исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".

24' Отличный пас вырезал Эриксен в штрафную на Тони, который пробил головой в падении, но мяч полетел крайне неточно.

23' Отдавал пас Тони с фланга в центр штрафной на Эриксена, но вышел из ворот Де Хеа и вынес сферу ногой в аут.

22' Мягко забросил Мата в штрафную, куда врывался Роналду, но на выходе перехватил этот пас Райя.

21' В центре поля получил по ногам Мактоминай в подкате от Норгора. Штрафной удар исполнять будут манкуниацны.

20' Прорывался к воротам соперника Тони и отдал пас вперед на Мбеумо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

19' Догнал мяч у лицевой линии Фернандеш и покатил в касание поперек, но сфера в полете выскочила за пределы поля.

18' Пробивал головой Мбеумо после навеса от Расмуссена, но мяч полетел намного выше перекладины.

17' Диагональ Эриксен исполнял в штрафную соперника на Мбеумо, но того опередил Варан и вынес сферу в аут.

16' Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

15' Прорвался по флангу Генри и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в падении Тони.

14' Мягко забросил в штрафную соперника Эриксен на ход Тони, но тот пробить головой в борьбе с Вараном не смог.

13' С правого фланга низом покатил Эланга в центр на Фернандеша, но тому пробить в силовой борьбе не дал Генри.

12' Пробивал по воротам с дальней дистанции Эриксен после сольного прохода, но мяч оказался точно в руках Де Хеа.

11' Прорвался Эриксен к штрафной соперника и отдал вперед на Тони, но тому пробить в силовой борьбе не дал Варан.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бруну Фернандеш! Дальний заброс исполнил Матич в штрафную соперника на ход Эланге, который от лицевой линии прострелил вдоль ворот точно на Фернандеша. Португальцу оставалось лишь попасть по пустым воротам.

8' Теллес догнал мяч на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

7' Прорывался по правому флангу Далот и покатил в центр на Элангу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.

6' Забросил в штрафную соперника Мактоминай на ход Роналду, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Янссона.

5' С правого фланга навесил Янельт в центр штрафной, но мяч кулаками на угловой вынес на выходе Де Хеа.

4' С левого фланга прострелил вдоль ворот Мбеумо в штрафную на Тони, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.

3' Забросил Фернандеш в штрафную соперника на ход Роналду, но тот не удержал равновесие в борьбе с защитником и не смог добраться до мяча.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.