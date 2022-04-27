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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 50
Манчестер Юнайтед 90% (45)
X 8% (4)
Брентфорд 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брентфорд
1.78
4.24
4.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 17 (2) 0.49
Фернандеш Бруну 9 0.26
Гринвуд Мэйсон 5 0.14
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.35
Висса Йоан 5 0.15
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.12
Янельт Витали 4 0.12
Норгор Кристиан 3 0.09
Каньос Серхи 2 0.06
Янссон Понтус 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 7 0
Фред Сантос 5 0
Линделоф Виктор 3 0
Матич Неманья 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 7 0
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Бех Мадс 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
4
13%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
6
25%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
29%
8
28%
31-45
7
33%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
5
17%
76-90

Забито

26
18
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
6
23%
4
22%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
3
16%
76-90

Забито

56
42
22 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
9%
4
10%
1-15
6
11%
6
14%
16-30
11
20%
5
12%
31-45
9
16%
9
21%
46-60
12
21%
5
12%
61-75
13
23%
13
31%
76-90

Пропущено

50
48
22 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
7
14%
6
13%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
9
18%
12
25%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
12
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4
Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Манчестер Юнайтед 90% (45)
    X 8% (4)
    Брентфорд 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брентфорд
    1.78
    4.24
    4.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90% (45)
    Ничья
    8% (4)
    Брентфорд
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    28% (14)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    28% (14)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    12% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    12% (6)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4% (2)
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    Брентфорд
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