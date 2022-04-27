Стадион: Олд Траффорд
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|17 (2)
|0.49
|Фернандеш Бруну
|9
|0.26
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.14
|Фред Сантос
|4
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.11
|Санчо Джедон
|3
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Матич Неманья
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.35
|Висса Йоан
|5
|0.15
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.12
|Янельт Витали
|4
|0.12
|Норгор Кристиан
|3
|0.09
|Каньос Серхи
|2
|0.06
|Янссон Понтус
|2
|0.06
|Генри Рико
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Фернандеш Бруну
|9
|0
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Роналду Криштиану
|7
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Линделоф Виктор
|3
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|7
|0
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Тони Айвен
|7
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Бех Мадс
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
4
13%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
20%
4
17%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
6
25%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
29%
8
28%
31-45
7
33%
4
14%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
5
17%
76-90
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
6
23%
4
22%
61-75
6
23%
7
39%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
10
34%
3
16%
76-90
Забито
56
42
22 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
9%
4
10%
1-15
6
11%
6
14%
16-30
11
20%
5
12%
31-45
9
16%
9
21%
46-60
12
21%
5
12%
61-75
13
23%
13
31%
76-90
Пропущено
50
48
22 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
7
14%
6
13%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
9
18%
12
25%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
12
24%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4
Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
90% (45)
Ничья
8% (4)
Брентфорд
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
28% (14)
2:1 Манчестер Юнайтед
28% (14)
3:0 Манчестер Юнайтед
12% (6)
1:0 Манчестер Юнайтед
12% (6)
3:2 Манчестер Юнайтед
6% (3)
1:1 Ничья
6% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
4% (2)
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