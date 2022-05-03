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  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Брисбен Роар
0:1
Перерыв
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
40' Гол
Миллер Льюис
41' Желтая карточка
Jacob Farrell
44' Желтая карточка
Годдард Си

Ход матча

40'
0:1
Миллер Льюис
(Годдард Си)
41'
 
Jacob Farrell
44'
 
Годдард Си
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Централ Кост Маринерс
6.63
3.64
2.67
Все Коэффициенты
12
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
6
Чапман
Коннор
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
7
Акбари
Рамат
13
Henry
Hore
29
Cyrus
Dehmie
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
16
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
7
Годдард
Си
9
Каммингс
Джейсон
10
Moresche
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

40 матчей

62.5%
20%
17.5%
25 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.5%
37.5%
10%
21 победа 15 ничьих 4 победы

История матчей

AЛ(
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.26
Иванович Люк 2 0.11
Лескано Хуан 2 0.11
Милеуснич Никола 2 0.11
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.05
Невилл Скотт 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Акбари Рамат 1 0.05
Alex Parson 1 0.05
Хинджерт Джек 0 0
Вада Риё 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 8 (2) 0.4
Уренья Марко 7 (1) 0.35
Beni Nkololo 4 0.2
Matthew Hatch 4 0.2
Garang Kuol 3 0.15
Moresche 3 (1) 0.15
Божанич Оливер 3 (1) 0.15
Миллер Льюис 1 0.05
Смит Ноа 1 0.05
Мюллер Николай 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Jacob Farrell 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0
Даниель Холл 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 5 0
Акбари Рамат 5 0
Олдред Том 4 0
Невилл Скотт 3 0
Трюин Кай 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Хинджерт Джек 2 0
Браун Кори 2 0
Иванович Люк 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Alex Parson 2 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Nicholas Olsen 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 7 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Moresche 1 1
Уренья Марко 2 0
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Годдард Си 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
19%
7
33%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
3
27%
4
31%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
40%
2
11%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
9
50%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Забито

21
39
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
6
29%
2
5%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
3
14%
10
26%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
7
33%
11
28%
76-90

Пропущено

25
29
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
6
24%
6
21%
31-45
5
20%
8
28%
46-60
7
28%
4
14%
61-75
3
12%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2
Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 22 10 3 9 26 - 43 33
4. Централ Кост Маринерс 1:0 20 9 4 7 39 - 30 31
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 18 8 5 5 24 - 22 29
7. Ньюкасл Джетс 19 7 4 8 36 - 31 25
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 20 6 5 9 28 - 40 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 4 6 18 - 19 16
11. Брисбен Роар 0:1 19 4 3 12 16 - 31 15
12. Перт Глори 19 3 4 12 14 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 10 6 1 3 26 - 14 19
4. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
5. Централ Кост Маринерс 1:0 9 5 2 2 20 - 14 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
9. Макартур 9 4 2 3 13 - 15 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Перт Глори 8 1 3 4 3 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 11 4 3 4 13 - 15 15
4. Централ Кост Маринерс 1:0 11 4 2 5 19 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
8. Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 2 4 12 - 13 8
9. Веллингтон Феникс 9 2 1 6 7 - 23 7
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 9 1 3 5 10 - 17 6
12. Брисбен Роар 0:1 8 0 1 7 3 - 16 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Годдард Си получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Jacob Farrell получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Миллер Льюис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Централ Кост Маринерс
6.63
3.64
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс онлайн

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