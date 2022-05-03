Стадион: Moreton Daily Stadium
0:2
Конец матча
0:1
40' ГолМиллер Льюис
41' Желтая карточкаJacob Farrell
44' Желтая карточкаГоддард Си
0:2
63' ГолGarang Kuol
86' Красная карточкаНевилл Скотт
88' Желтая карточкаHarrison Steele
Ход матча
40'
0:1
41'
44'
63'
0:2
86'
88'
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
22
Alex
Parson
13
Henry
Hore
29
Cyrus
Dehmie
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
29 Cyrus DehmieНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Louis Zabala
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 MorescheНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
-
-
46 Dor Jok
-
-
36 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
40 матчей
62.5%
20%
17.5%
25 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.5%
37.5%
20%
17 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.5%
37.5%
10%
21 победа 15 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.26
|Иванович Люк
|2
|0.11
|Лескано Хуан
|2
|0.11
|Милеуснич Никола
|2
|0.11
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.05
|Невилл Скотт
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Акбари Рамат
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|8 (2)
|0.4
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.35
|Beni Nkololo
|4
|0.2
|Garang Kuol
|4
|0.2
|Matthew Hatch
|4
|0.2
|Moresche
|3 (1)
|0.15
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.15
|Миллер Льюис
|1
|0.05
|Смит Ноа
|1
|0.05
|Мюллер Николай
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Jacob Farrell
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
|Даниель Холл
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|5
|0
|Акбари Рамат
|5
|0
|Невилл Скотт
|3
|1
|Олдред Том
|4
|0
|Трюин Кай
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Alex Parson
|2
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|7
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Beni Nkololo
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Миллер Льюис
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Уренья Марко
|2
|0
|Биригитти Марк
|2
|0
|Нисбет Джошуа
|2
|0
|Harrison Steele
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Годдард Си
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
19%
7
30%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
6
38%
2
9%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
40%
2
11%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
9
50%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Забито
21
41
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
6
29%
2
5%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
2
10%
6
15%
61-75
7
33%
11
27%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
26%
6
21%
31-45
5
19%
8
28%
46-60
8
30%
30%
4
14%
61-75
3
11%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2
Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|22
|10
|3
|9
|26 - 43
|33
|4.
|Централ Кост Маринерс
|20
|9
|4
|7
|40 - 30
|31
|5.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|6.
|Вестерн Юнайтед
|18
|8
|5
|5
|24 - 22
|29
|7.
|Ньюкасл Джетс
|19
|7
|4
|8
|36 - 31
|25
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|20
|6
|5
|9
|28 - 40
|23
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|11.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|12.
|Перт Глори
|19
|3
|4
|12
|14 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Централ Кост Маринерс
|9
|5
|2
|2
|20 - 14
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|19 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|9.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Перт Глори
|8
|1
|3
|4
|3 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|9.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|1
|6
|7 - 23
|7
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1