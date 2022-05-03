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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Интер Турку
0:1
Перерыв
ХИК
0'
2' Желтая карточка
Тойвио Йоона
35' Желтая карточка
Тенхо Миро
0:1
41' Пенальти
Радулович Боян
42' Желтая карточка
Форселль Петтери

Ход матча

2'
 
Тойвио Йоона
35'
 
Тенхо Миро
41'
0:1
Радулович Боян
42'
Форселль Петтери
 
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ХИК
4.33
3.34
2.41
Все Коэффициенты
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
2
Jussi
Niska
11
David
Haro
Iniesta
16
Юрю
Томми
18
Арсало
Маркус
21
Тамминен
Матиас
9
Кялльман
Беньямин
10
Форселль
Петтери
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
17
Мартич
Мануэль
20
Мурило
7
Хостикка
Сантери
18
Радулович
Боян
10
Бурджеллаб
Нассим
Интер Турку
ХИК

История личных встреч

Интер Турку
ХИК

23 матча

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 18 побед

50 матчей

22%
34%
44%
11 побед 17 ничьих 22 победы

Первый тайм

12%
58%
30%
6 побед 29 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
34%
36%
15 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1
КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Форселль Петтери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Радулович Боян из команды ХИК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Тойвио Йоона получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ХИК
4.33
3.34
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 0:1 ХИК онлайн

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Интер Турку
ХИК
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