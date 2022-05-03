Стадион: Веритас
0:1
Конец матча
2' Желтая карточкаТойвио Йоона
35' Желтая карточкаТенхо Миро
42' Желтая карточкаФорселль Петтери
0:1
42' ПенальтиРадулович Боян
66' Вторая желтая карточкаФорселль Петтери
66' Желтая карточкаВийтала Валтер
88' Желтая карточкаМурило
90' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
Ход матча
2'
35'
42'
42'
0:1
66'
66'
78'
88'
89'
90'
16
Юрю
Томми
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Интер Турку
ХИК
23 матча
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 18 побед
50 матчей
22%
34%
44%
11 побед 17 ничьих 22 победы
Первый тайм
12%
58%
30%
6 побед 29 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
34%
36%
15 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1
КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2
ХИК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1
ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2