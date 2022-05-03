1:0
12' ГолАхльстранд Эрик
16' Желтая карточкаИсса Камал
31' Желтая карточкаКроон Симон
45' Желтая карточкаХёрберг Феликс
45' Желтая карточкаДальстрём Виллиам
50' Желтая карточкаБаффо Джозеф
2:0
70' ГолБаффо Джозеф
Ход матча
12'
16'
31'
45'
50'
70'
2:0
10
Карим
Садат
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Хальмстад
Эстерсунд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0