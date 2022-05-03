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  3. Швеция: Суперэттан
Хальмстад
2:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
12' Гол
Ахльстранд Эрик
16' Желтая карточка
Исса Камал
31' Желтая карточка
Кроон Симон
45' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
45' Желтая карточка
Дальстрём Виллиам
50' Желтая карточка
Баффо Джозеф
2:0
70' Гол
Баффо Джозеф
90'+4
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
17
Офосу-Айе
Фил
16
Ахльстранд
Эрик
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
9
Дальстрём
Виллиам
10
Карим
Садат
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
4
Peter
Amoran
18
Miroslav
Mazur
16
Сивертсен
Эрленд
8
Исса
Камал
25
Mansour
Sinyan
20
Хёрберг
Феликс
21
Кроон
Симон
13
Фрицсон
Людвиг
9
Jordan
Attah
Kadiri
Хальмстад
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Эстерсунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:1
А
0:1
К
0:0
А
0:0
А
1:0
ТМК
1:1

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Villiam Dahlstroem получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Кроон Симон получил желтую карточку от судьи
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